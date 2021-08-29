Ватерполистки сборной России сыграют за золото в финале первенства Европы

В решающем матче наша команда встретится с соперницами из Греции

В хорватском городе Шибеник подходит к завершению первенство Европы по водному поло среди юниорок до 17 лет. Российская команда, в составе которой выступают шесть ватерполисток златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», вышла в финал соревнований. Сегодня, 29 августа, в решающем матче подопечные Михаила Накорякова сыграют с соперницами из Греции.

Российская команда юниорок здорово выступила на групповом этапе. Не потерпев ни одного поражения, команда с первого места вышла в плей-офф. Причем, наши ватерполистки с легкостью прошли всех своих соперниц, выиграв у Хорватии (18:4), Германии (16:2), Румынии (43:3) и Мальты (39:2).

В играх на выбывание уже пришлось сложней. В четвертьфинале сборная России не без труда одолела команду Нидерландов (14:10), а в полуфинале в упорной борьбе — соперниц из Венгрии (11:9).

«Мы все лето шли до этого дня, каждый день усердно работали над собой и своими ошибками, улучшали свою технику. Мы стали не только сплоченной командой, но и семьей, готовой побеждать. Мы приехали в Хорватию с целью завоевать золотые медали. И сегодня будем биться со сборной Греции до конца, выкладываться по максимуму»,— поделилась ожиданиями от финала пресс-службе Федерации водного поло России капитан нашей команды Дарья Бунакова.

Напомним, что возглавляет команду наставник златоустовской «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков, а в составе играют шесть его воспитанниц: Аниса Шарафутдинова, Анастасия Третьякова, Дарья Бунакова, Валерия Кутышева, Виктория Гуськова и Анастасия Саромолотова.

Начало финального матча 29 августа, в 23:00 по челябинскому времени.