Спортсменки Челябинской области выступят на первенстве Европы по водному поло

В состав сборной России пригласили шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки»

В городе Шибеник (Хорватия) с 22 по 29 августа пройдет первенство Европы по водному поло среди юниорок до 17 лет. Под руководством главного тренера команды Михаила Накорякова из Златоуста в турнире выступят шесть ватерполисток клуба «Динамо-Уралочка», сообщает пресс-служба команды.

На первенстве Европы выступят 19 команд. На предварительном этапе они разбиты на 4 подгруппы — по 4-5 команд в каждой. Сборная России сыграет в группе «С» с соперниками из Хорватии, Германии, Румынии и Мальты.

Накануне тренерский штаб сборной России, который возглавляет наставник «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков, определился с именами тех, кто будет представлять страну на этом турнире. В состав вошли 13 ватерполисток, в том числе 6 — из златоустовского клуба: Аниса Шарафутдинова, Анастасия Третьякова, Дарья Бунакова, Валерия Кутышева и Анастасия Сыромолотова.

Автор: Степан Тимощук.