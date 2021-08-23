Российские ватерполистки с крупной победы стартовали на первенстве Европы

Наша команда обыграла соперниц из Хорватии — 18:4

В стартовом матче первенства Европы по водному поло сборная России обыграла соперниц из Хорватии. Шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки» из Златоуста помогли партнерам по команде взять вверх со счетом 18:4.

«Из-за какой-то спешки в начале игры, много моментов не удалось реализовать. Наверное, сказывалось волнение стартового матча: открытая вода и начало чемпионата немного давили на девчонок. Ну, ничего — у нас есть время на групповом этапе не только адаптироваться к площадке, но и почувствовать уверенность, нащупать свою игру. Сейчас пока еще не можем понять судейство: за что удаляют, как трактуют тот или иной момент», — прокомментировал встречу главный тренер сборной России Михаил Накоряков.

Игра с хозяевами турнира получилась напряженной. Судьи порой были слишком лояльны к хозяйкам, но даже это не спасло их от разгрома наших спортсменок.

«Хороший результат не повод расслабляться, ведь победы на групповом этапе с большой разницей в счете не гарантируют достижения главной цели. Поэтому постараемся собранно провести весь турнир, не подвести наших болельщиков и тренеров. Мы проделали большую работу и верим, что она должна принести достойный результат!» — поделилась мнением после матча игрок команды Вера Копцева.

Напомним, тренерский штаб сборной России возглавляет наставник «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков. В составе команды 13 ватерполисток, шесть из которых — игроки южноуральского клуба «Динамо-Уралочка».

Автор: София Поромова