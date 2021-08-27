Валерия Шабалина из Челябинска завоевала второе золото Паралимпийских игр!

Российская спортсменка опередила мировую рекордсменку из Великобритании

Сегодня, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио южноуральская спортсменка Валерия Шабалина завоевала свою вторую золотую медаль в плавании. На дистанции 200 м вольным стилем россиянка в драматичной борьбе сумела опередить на финише рекордсменку мира Бетани Ферт из Великобритании.

Челябинская спортсменка успешно прошла полуфинал, показав лучшее время. Однако в финале ей предстояло выдержать серьезную конкуренцию в борьбе с сильными британскими соперницами во главе с рекордсменкой мира Бетани Ферт. Именно эти две спортсменки с первых метров дистанции захватили лидерство. По ходу всего заплыва неясно было, кто одержит победу. И все же россиянка сумела сохранить больше сил на финише и вырвать победу, показав результат 2.03,71!

Британка Бетани Ферт финишировала второй со временем 2.03,99. Замкнула тройку призеров еще одна спортсменка с Туманного Альбиона Джессика Апплгэйт (2.09,53).

Отметим, что это уже вторая золотая медаль для Валерии Шабалиной. Ранее челябинка принесла первое золото для паралимпийской сборной России, выиграв 25 августа на дистанции 100 метров баттерфляем. Впереди челябинку ждут еще четыре старта в состязаниях по плаванию, где у нее есть возможность пополнить коллекцию наград Паралимпиады-2020.