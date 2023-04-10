В Челябинске сформировали команду по бодибилдингу и фитнесу для участия в Кубке России

Областные соревнования впервые прошли в концертном зале «Таганай»

В челябинском концертном зале «Таганай» впервые прошли областные соревнования по бодибилдингу и фитнесу. В турнире были определены победители и призеры в 32 категориях, по результатам сформирована сборная Челябинской области для участия в Кубке и первенстве России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проводить чемпионат и первенство Челябинской области на высоком организационном уровне стало уже «фишкой» региональной федерации бодибилдинга и фитнеса. Вот и на сей раз была выбрана хорошая площадка с большим количеством посадочных мест в зрительном зале. И само проведение турнира превратилось в праздничную шоу-программу.

«Мы стремимся к тому, чтобы областной чемпионат по своей масштабности и значимости не уступал зональным соревнованиям. Когда мне доверили возглавить региональную федерацию, одну из главных целей своей работы я видел в том, чтобы поднять статус чемпионата и первенства Челябинской области. У нас в регионе есть немало сильных спортсменов, они достойны того, чтобы показать свое мастерство на турнире с хорошим уровнем организации», — считает президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Челябинской области Иван Литвак.

На церемонии открытия были отмечены заслуги людей, которые внесли большой вклад в развитие и популяризацию бодибилдинга и фитнеса в регионе. Спортивные функционеры, судьи, спортсмены и тренеры получили памятные медали.

Одним из них стал и член президиума Федерации бодибилдинга и фитнеса Челябинской области Юрий Серебренников. Экс-министр спорта стоял у истоков челябинской спортшколы «Атлет» и культуризма в регионе.

«Нашей области есть кем и чем гордиться. В свое время Челябинск пять раз принимал у себя сильнейших культуристов страны. Ныне уже покойный заместитель губернатора Константин Бочкарев вывел наш вид спорта на высочайший уровень, провел в Москве чемпионат мира. И мне очень приятно, что сегодня достойно продолжает начинания основателей нынешняя команда руководителей», — обратился к зрителям Юрий Серебренников.

Отметим, что открытый чемпионат и первенство Челябинской области по бодибилдингу и фитнесу послужили основой для формирования региональной сборной для участия в Кубке и первенстве России, которые пройдут с 20 по 24 апреля в Санкт-Петербурге.





На челябинский помост вышли участники пяти возрастных групп: девочки и мальчики (до 10 лет), юноши и девушки (до 15 лет включительно), юниоры и юниорки (с 16 до 23 лет включительно), мужчины и женщины (старше 16 лет), мастера (старше 35 лет женщины, старше 40 лет мужчины).

В общей сложности были определены победители и призеры соревнований в 32 категориях, а также 6 — в абсолютном первенстве.



