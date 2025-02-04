В Златоусте объявили о наборе волонтеров на Кубок России по биатлону

Для работы на соревнованиях отберут 75 человек старше 16 лет

Организаторы финала Кубка России по биатлону, который пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте, объявили о наборе волонтеров на предстоящее спортивное событие. Для работы на соревнованиях отберут 75 человек старше 16 лет. У них будет разный функционал, а некоторые смогут и сопровождать топовых спортсменов — звезд российского биатлона, сообщает региональный Минспорт.

Волонтеры будут работать на основных функциях турнира: это работа со зрителями, встречи и проводы участников и гостей, помощь в работе штаба аккредитации, пресс-центра, судей — и выполнять другие функции. В добровольцы, которые будут задействованы в аэропорту, ждут ребят из Челябинска, на другие функции — из Златоуста.

«Прием заявок продлится до 20 февраля, затем кандидатов ждет отбор и обучение. Все волонтеры будут обеспечены формой и питанием на время работы. Часть ребят начнут свою работу уже 3 марта», — сообщает пресс-служба Минспорта.

Кандидатам на участие в соревнованиях необходимо заполнить анкету по ссылке.

Финал Кубка России по биатлону пройдет в Златоусте с 7 по 9 марта. Соревнования состоятся в лыжно-биатлонном комплексе им. С. Ишмуратовой. Лучшие биатлонисты России определят победителей в трех дисциплинах: спринте, гонке преследования и масс-старте.