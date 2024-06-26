Автозавод «Урал» из Миасса заявит два экипажа на ралли «Шелковый путь»

Участникам гонки-марафона предстоит преодолеть более 5000 км за 10 дней

В престижной раллийной гонке «Шелковый путь — 2024» выступят два экипажа АЗ «Урал» из Миасса. Южноуральская команда Ural Motorsport заявит спортивные болиды в гонки грузовиков. Сегодня, 26 июня, участники ралли презентовали свои автомобили в Челябинске. Пожелал им удачи и успехов в спортивных состязаниях губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В 2023 году состоялся дебют спортивной команды АЗ «Урал» в ралли «Шелковый путь». Дебютанты достойно выступили в состязаниях, а экипаж Юрия Наймана занял итоговое девятое место в зачете класса «Грузовики». В этот раз в гонке выступят уже два экипажа команды Ural Motorsport.

«В прошлом году мы испытывали сам болид, как он ведет себя в экстремальных условиях. Пришлось внести много доработок, и теперь, считаю, наши болиды на 98% готовы к суровым гонкам. Нам нужно теперь наматывать километры, смотреть то, как ведут себя машины и люди в экстремальных условиях. В следующем году планируем заявить на ралли „Шелковый путь“ три экипажа, будем ставить перед ними серьезные спортивные задачи. Есть цель и задача создать сильную и дружную команду, способную бороться за высокие места на раллийных гонках самого высокого уровня», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев.

Спортивные болиды, а также автомобиль сопровождения, так называемый автодом, сегодня прибыли в Челябинск. Они были выставлены на всеобщее обозрение на площади Революции. Именно отсюда они отправятся в Томск, где 5 июля стартует 1-й этап ралли «Шелковый путь». Кстати, он будет состоять из 11 этапов и финиширует 15 июля в Улан-Баторе (Монголия). Общая длина ралли-марафона составит 5256 км, из которых более половины дистанции — скоростные участки.

Маршрут ралли «Шелковый путь — 2025»:

1-й этап: Томск — 5 июля.

2-й этап: Томск — Барнаул — 6 июля.

3-й этап: Барнаул — Горно-Алтайск — 7 июля.

4-й этап: Горно-Алтайск — Кош Агач — 8 июля.

5-й этап: Кош Агач — Ховд — 9 июля.

6-й этап: Ховд — Ховд — 10 июля.

7-й этап: Ховд — Алтай — 11 июля.

8-й этап: Алтай — Алтай — 12 июля.

9-й этап: Алтай — Баянхогор — 13 июля.

10-й этап: Баянхогор — Мандалгоби — 14 июля.

11-й этап: Мандалгоби — Улан-Батор — 15 июля.

Пообщался с участниками ралли-гонки и руководителями АЗ «Урал» губернатор Алексей Текслер. Он встретился со спортсменами, пожелав им удачи в состязаниях. Глава региона ознакомился с техническими характеристиками гоночных болидов, а еще сам сел за руль спортивного грузовика. Алексей Текслер признался, что у него уже был небольшой опыт вождения подобного болида.

«Я рад тому, что АЗ „Урал“ создал собственную раллийную команду. Машины у нас надежные, ребята настроены показать достойный результат. Участие в таких масштабных и престижных проектах, как „Шелковый путь“, — отличная возможность испытать нашу технику в непростых условиях. Автомобили „Урал“ всегда славились своей выносливостью и удобством в эксплуатации — именно это и проверяется на долгих дистанциях», — отметил Алексей Текслер.

Спортивный директор команды АЗ «Урал» Виктор Яковлев рассказал, что маршрут ралли «Шелковый путь» в этом году отличается от предыдущего. В нем больше технически сложных участков. При этом дистанция проходит как по рельефным участкам, так и равнинным. Дополнительные трудности могут придать экипажам пустынные пески гоби в Монголии.

«Наши коллеги из команды „КАМАЗ-Мастер“ говорят, что в некоторых элементах „Шелковый путь“ даже интереснее, чем ралли „Париж — Дакар“. Маршрут трассы технически очень непростой. Ключевая наша задача — добраться до финиша, по возможности — показать достойный результат. Но основная цель — подготовить собственных гонщиков, вывести их на новый уровень, а также популяризировать автоспорт в Миассе и Челябинской области», — рассказал автору строк Виктор Яковлев.

Состав экипажей АЗ «Урал» (Миасс) на ралли «Шелковый путь — 2024»:

URAL MOTOSPORT-1:

Пилот — Юрий Найман.

Штурман — Дмитрий Вихренко.

Механик — Николай Королев.

URAL MOTOSPORT-2:

Пилот — Алексей Попов.

Штурман — Антон Кушников.

Механик — Иван Тетерин.

Отметим, что в ралли «Шелковый путь — 2024» заявлены 67 экипажей. В классе «Грузовики» выступят 12 экипажей. Среди них команды «КАМАЗ-Мастер» (Набережные Челны), «МАЗ-СпортАвто» (Минск, Беларусь), GAZ-Reid (Нижний Новгород) и URAL MOTOSPORT (Миасс).