В селе Долгодеревенском до конца года построят новый стадион

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Спортивный объект начали строить в сентябре 2020 года после того, как в рамках визита главы региона в Сосновский район местные жители попросили губернатора построить в селе Долгодеревенском современный стадион. В своем официальном аккаунте в «Инстаграме» Алексей Текслер заверил, что спортивный объект будет сдан до конца 2021 года.

«Помните, ребята в Долгодеревенском попросили построить стадион? Там таких спортивных объектов никогда не было. Наконец-то стройка кипит. Будет современный стадион. Подрядчик должен завершить работы до конца сезона»,— сообщил Алексей Текслер в своем инстаграм-аккаунте.

Новый стадион появится на месте старого спортсооружения. ИА «Первое областное» сообщало, что он станет частью спортивного комплекса, который также будет включать хоккейный корт, административное здание, велодорожки, две открытые трибуны. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок. Торги выиграла компания ООО «Реворк» с ценой предложения в 84,6 млн рублей. К работам подрядчики приступили в апреле 2021 года.