Фестиваль «Культурный код» пройдёт в Челябинске

Челябинская область победила в голосовании.

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Борьба за право принять фестиваль уличного искусства «Культурный код» завершилась. И с небольшим отрывом от других регионов победила всё-таки Челябинская область, за которую отдали 141 307 голосов, или 23,85%. Позади остались Республика Татарстан, за которую проголосовали 138 706 человек, или 23,41%, и Ставропольский край, получивший 136 440 голосов, или 23,02%.

Организаторы проекта АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский Народный Фронт на данный момент проверяют итоги голосования, и сегодня, 4 марта, они будут опубликованы окончательно.

Фестиваль пройдёт с 15 апреля по 30 октября под девизом Safe and Sound («в целости и сохранности»), в нём примут участие 40 художников-граффитистов из самых разных стран мира. Они нарисуют на домах, расположенных на гостевых маршрутах Челябинска, более 100 уникальных и красочных граффити, что сделает наш город ярче и привлекательнее.

Кстати, за проведение фестиваля уличного искусства в Челябинске «болели» не только горожане, общественники и урбанисты. В поддержку также выступили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, фестиваль «Культурный код» — это создание больших и ярких граффити на фасадах домов, а также творческие встречи и обмен опытом с известными граффитистами, выставки современного искусства и концерты, экскурсии по площадкам фестиваля и многое другое.