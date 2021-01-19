В Нязепетровске возобновили строительство ФОКа

Объект планируется сдать в ноябре этого года

В Нязепетровске закончат работу над физкультурно-оздоровительным комплексом. Решения по судьбе долгостроя местные жители ждали несколько лет. Большинство из них проголосовало за комплекс с маленьким бассейном и несколькими залами.



Возобновить стройку удалось после визита в город минувшим летом Алексея Текслера, тогда глава региона попросил закончить объект. Работы в здании уже стартовали. Сейчас строители заняты демонтажом поврежденных конструкций, которые успели проржаветь за десять лет.

«На блоке Г частично выполнена замена оконных изделий. Проводится зачистка металлоконструкций. Также у нас есть большая чаша бассейна, которая подлежит демонтажу. Мы осуществляем сейчас мероприятия по поводу поддержания существующих перекрытий — то есть монтируем стойки СТ-1, балочки Б-1 для того, чтобы не допустить обрушения»,— рассказал главный инженер компании-подрядчика Иван Ржевитин.

Объект уже посетили представители районной администрации. Ремонт взят на контроль главой Нязепетровского района. Сдать ФОК согласно контракту должны 1 ноября. Стоимость работ — более 160 миллионов рублей.