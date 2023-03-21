В «Металлурге» осудили наклейки со свастикой на барабане у болельщика на хоккейном матче в Омске

В штабе клуба прокомментировали инцидент с арестом фаната из Магнитогорска

В штабе хоккейного клуба «Металлург» отреагировали на инцидент, произошедший в матче Кубка Гагарина с «Авангардом» в Омске, в ходе которого был арестован болельщик магнитогорской команды со стикерами нацистской символики на барабане. Штаб клуба и лидеры фан-движения «Металлурга» осуждают содержание наклеек и планируют провести внутреннее расследование для того, чтобы определить лицо, ответственное за нанесение стикеров со свастикой на барабан, сообщают в пресс-службе ХК «Металлург».

В пресс-службе хоккейного клуба из Магнитогорска сообщили, что инцидент произошел перед первым матчем второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Металлургом» в Омске. Фаната задержали на входе в омский спорткомплекс «G-Drive Арена» в ходе досмотра. Мужчина с барабаном приехал на игру в составе магнитогорского фан-движения Unity Company, с собой у него был барабан с многочисленными стикерами на корпусе, в их числе были наклейки с нацистскими символами.

«Мужчина, задержанный в Омске, был на этом выезде ответственным за конкретное действие — физическую доставку барабана от автобуса до гостевого сектора. Визуальный осмотр барабана им не осуществлялся, так как в последний раз барабан проходил тщательную проверку перед седьмым матчем серии „Автомобилист“ — „Металлург“ 14 марта 2023 года в КРК „Уралец“ и нарушения отсутствовали», — подчеркнули в штабе магнитогорского клуба.

Кировский районный суд Омска назначил семь суток административного ареста жителю Магнитогорска. Он признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики (с. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Болельщик «Металлурга» сообщил сотрудникам полиции, что не обратил внимания на внешний вид барабана, который получил от организаторов фанатского сообщества, когда приехал на игру в спорткомплекс «G-Drive Арена» в Омске.

Естественно, что хоккейный клуб «Металлург» и фан-движение Unity Company категорически осуждают содержание вышеуказанных наклеек.

«В данный момент руководством фан-движения Unity Company проводится внутреннее расследование: в какой именно момент между седьмым матчем в Екатеринбурге и приездом в Омск данные стикеры оказались на барабане и кто именно несет за это непосредственную ответственность», — добавили в штабе ХК «Металлург».

Напомним, что инцидент произошел 17 марта, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» уступил в Омске «Авангарду» со счетом 1:2.

