Хоккеисты «Металлурга» потерпели третье поражение кряду от «Авангарда» в Кубке Гагарина

Магнитогорский клуб проиграл в овертайме со счетом 2:3 и уступает омичам в серии плей-офф 0-3

Хоккейный клуб «Металлург» потерпел домашнее поражение от «Авангарда» в плей-офф Кубка Гагарина. Магнитогорцы на своей площадке уступили в овертайме со счетом 2:3 и теперь в серии матчей до четырех побед проигрывают 0-3. Следующая игра южноуральского клуба может стать последней в сезоне-2022/2023, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Потерпев два поражения в Омске, хоккеисты «Металлурга» поставили себя в непростое положение. Две игры в Магнитогорске должны были помочь «сталеварам» сравнять счет в серии. Не получилось, уже в первом матче они потерпели болезненное поражение в овертайме и теперь уступают в серии до четырех побед со счетом 0-3.

На старте матча «Магнитка выглядела активнее своих визави: магнитогорцы чаще гостили в зоне защиты «Авангарда», стараясь нагружать голкипера омской команды бросками и заставляя последнего регулярно вступать в игру. Однако одна из немногочисленных атак омичей завершилась взятием ворот Эдди Паскуале: и вновь гол в ворота «Металлурга» был забит после добивания с ближнего пятака. Автор гола — Корбэн Найт — 0:1. «Магнитка» ответила быстро — Максим Карпов отлично сыграл на пятаке и точным броском завершил прострельную передачу от Фила Майе — 1:1.

Во втором периоде зрители, пришедшие на трибуны, голов не увидели, хотя острых моментов у обеих команд было предостаточно. Причём хозяева льда во втором игровом отрезке выглядели предпочтительнее, нежели гости, нанеся по воротам Василия Демченко 10 бросков.

В третьем периоде соперники обменялись голами: на гол Григория Дронова, который точным броском из круга вбрасывания в зоне омской команды отправил шайбу между щитков вратарю «Авангарда», омичи ответили шайбой Виктора Сведберга, на отложенном штрафе.

Основное время матча завершилось паритетом в счете, а в овертайме победу праздновали гости — Арсений Грицюк точно бросил с дальней дистанции и попал — 2:3.

«Во многих компонентах мы были лучше соперника. Но в реализации моментов „Авангард“ был лучше. Нам предстоит теперь самая важная игра сезона. Надо выгрызать ее зубами и цепляться за серию. В овертайме они выглядели посвежее, да. Это не оправдание, а факт. Тут все превратилось в кто кого на смене поймает. Мне это не очень нравится, но это жизнь», — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев.

Уже послезавтра, 23 марта на льду арены состоится четвертый матч серии. Начало игры в 19:00.