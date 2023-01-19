В Магнитогорске стартовал крупнейший детско-юношеский биатлонный турнир «Кубок Анны Богалий», который проходит в Абзаково с 18 по 22 января. В соревнованиях принимает участие более 530 юных спортсменов из 29 регионов России. Юноши и девушки соревнуются в пяти возрастных категориях, сообщает администрация города Магнитогорск.
У «Кубка Анны Богалий» есть много своих традиций, которые приучают к спортивной культуре взрослых соревнований: символика, гимн, торжественные церемонии, аккредитация спортсменов, эксклюзивные награды, судейство международного уровня и внимание к каждому юному спортсмену.
В этом году для участников в каждой из пяти номинаций, набравших наибольшее количество очков подготовили статуэтку звезды. Также разработали уникального маскота — лисенока Лисик. Кроме того, на соревнования проходит посвящение в биатлонисты для самых юных участников и вручают памятную медаль.
На пресс-конференции в честь открытия соревнований со сцены участников поприветствовали двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области Анна Кодина, президент Федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко и многие другие.
«В первый день, сразу после прилета, я пошла на трассу, где мы вместе с ребятами, кто уже успел приехать, прокатились по трассе, поговорили, поделились впечатлениями. С каждым годом наша биатлонная семья растет, ребят все больше и больше. Мне, как маме, радостно, что они дружат между собой, общаются и болеют друг за друга. Мой девиз всегда был такой: не ищи виноватых, если вдруг не везет. Будь построже к себе, и удача придет. Работайте, трудитесь, ведь только самым настырным и целеустремленным покоряются первые места», — рассказала Анна Богалий.
Многие участники с малых лет начали заниматься биатлоном. На протяжении пяти дней спортсмены пройдут не один километр трассы. Самым юным биатлонистам 10 лет, а самым взрослым — 18.
«Было холодно, но трасса не сильно тяжелая, но интересней, чем в прошлом году. Благодаря таким соревнованиям расту как спортсмен, хотя занимаюсь чисто для здоровья и спортивного драйва. Я не рассчитываю на победу, но я все равно победитель, так как преодолел себя», — поделился 14-летний магнитогорец Владислав Губин.
Добавим, что в рамках открытия турнира были вручены удостоверения судей всероссийской категории магнитогорцам Тимуру Нурмеев и Александру Лапину. Помимо гонок, в дни соревнований состоятся семинары для тренеров и интересные встречи для юных спортсменов. Также всех участников ждет мастер-класс «Креативное мышление в спорте и в жизни».
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