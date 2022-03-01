Студенты УралГУФКа стали призерами Всероссийской зимней универсиады по биатлону

В активе южноуральцев золотая и бронзовая медали

В городе Чайковском Пермского края завершились финальные соревнования VII Всероссийской зимней универсиады по биатлону. Впервые в подобных состязаниях удалось завоевать медали студентам челябинского УралГУФКа. Победителем стала Ульяна Голубкина, бронза — на счету Ильи Бурлакова, сообщает региональный Минспорта.

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в финальных соревнованиях Всероссийской зимней универсиады по биатлону приняли участие 23 команды из различных субъектов РФ. Челябинскую область представляли спортсмены Уральского государственного университета физической культуры.

В первый день соревнований по биатлону на дистанции 12,5 км Ульяна Голубкина принесла первую золотую медаль в копилку УралГУФКа. Таким образом она выполнила норматив мастера спорта. Бронзовую медаль завоевал Илья Бурлаков в индивидуальной гонке на 15 км, «чисто» отстрелявшись на четырех огневых рубежах.

В общекомандном зачете команда занимает 6-е место из 23. Это отличный результат для команды УралГУФКа — впервые в истории университета студенты завоевали сразу две медали в биатлоне на подобных соревнованиях. Подготовили спортсменов Владимир Васильев, Анна Севостьянова и Вячеслав Баранунькин.

Напомним, что в VII Всероссийской зимней универсиаде представлены шесть видов спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование, биатлон, конькобежный спорт, керлинг и шорт-трек. Состязания по последним трем дисциплинам доверено провести Челябинской области.

Накануне были подведены итоги соревнований по шорт-треку. Южноуральская сборная заняла второе место в командном зачете, завоевав шесть медалей различного достоинства. Сегодня, 1 марта, на льду ЛД «Уральская молния» состоится торжественная церемония открытия соревнований.