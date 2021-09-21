Кыштымские пловцы приступили к тренировкам в новом бассейне

Старый плавательный комплекс был не готов в купальному сезону

В Кыштыме решили проблему с секцией плавания. В конце прошлого купального сезона бассейн «Садко», единственный в городе, был продан предпринимателю из Краснодара. Новый хозяин не стал готовить плавательный комплекс к купальному сезону, который после регламентных работ начинается обычно в конце сентября. Поэтому власти округа заключили договор с владельцами клуба загородного отдыха «Лесное поместье» на использование бассейна. Для воспитанников секции плавания организован подвоз, сообщает пресс-служба администрации Кыштымского городского округа.

Заниматься в новом бассейне дети уже начали с минувшей пятницы.

«В начале сентября я провела собрание с родителями детей, которые занимались плаванием в секции бассейна „Садко“. Они поддержали эту идею. Заключены договоры по использованию бассейна и на транспортную доставку детей в сопровождении взрослого и тренера по плаванию», — рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Заниматься в бассейне клуба загородного отдыха «Лесное поместье» кыштымские дети будут три раза в неделю. Кроме того, достигнута договорённость о купании ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья по реестру, который действовал во время занятий в «Садко».

«К занятиям приступили три группы детей, всего 48 человек. Это ребята, которые занимались плаванием. Дети очень довольны, здесь всё уютно и удобно. Родители тоже довольны таким решением. Это хорошая альтернатива нашему бассейну, чтобы дети продолжали заниматься. Думаю, что у нас всё получится», — рассказала тренер физкультурно-спортивного комплекса Ольга Галакова.

Площадь 20-ти метрового бассейна составляет 210 квадратных метров. На территории находится relax-зона с гидромассажными лежаками, креслами, водопадом, аэромассажным джакузи и хаммамом.

Людмила Шеболаева отметила, что городу все же нужен бассейн, который придется построить. Напомним, ранее единственный в городе бассейн был продан после объявления собственника банкротом. Новый хозяин несколько месяцев сдавал его в аренду для работы секций по пять тысяч рублей в месяц.