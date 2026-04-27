В Челябинской области строятся современные спортивные объекты. Их появление значительно меняет качество жизни людей к лучшему. Губернатор Алексей Текслер на примере нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Еткульском округе показал действие Народной программы «Единой России».

Глава региона напомнил, что ФОК открылся в сентябре прошлого года и быстро стал точкой притяжения для местных жителей. Площадь двухэтажного здания превышает две тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы игровой и тренажерный залы, просторные раздевалки с душевыми, а также трехэтажный административный блок. Здесь продумано все для комфорта юных спортсменов, чтобы они могли сосредоточиться на тренировках.

Сейчас в ФОКе регулярно занимаются более 500 детей и подростков разных возрастов, в том числе из семей участников специальной военной операции. Работают секции по футболу, волейболу и легкой атлетике, активно развивается лапта. Ежегодно здесь проводят около ста спортивных соревнований и мероприятий.

До появления крытого комплекса дети вынуждены были тренироваться на уличном стадионе — занятия проходили и в снег, и в дождь. Зимой количество юных спортсменов заметно сокращалось, да и сами тренировки из-за погоды проводились реже. Появление современного ФОКа обеспечило комфортные условия круглый год, поэтому спортом занимается все больше ребят, а их результаты становятся лучше.

«Для жителей Еткульского округа это еще и хорошая возможность поддерживать форму, укреплять здоровье и проводить время с пользой. Тем более что ежегодно здесь проходит около ста спортивных мероприятий. Все это — результат целенаправленной работы по реализации Народной программы, которая делает здоровый образ жизни доступным и привлекательным для всех», — подчеркнул Алексей Текслер.