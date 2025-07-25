В Еткуле построили ФОК, в котором могут заниматься маломобильные южноуральцы

Комплекс начнет работу в ближайшее время

В Челябинской области завершили строительство еще одного сельского физкультурно-оздоровительного комплекса, на этот раз — в Еткуле. Общая площадь объекта — больше 2 тысяч «квадратов», на которых разместились тренажеры и спортзалы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ФОК находится рядом с крытым хоккейным кортом, который начал работать в декабре прошлого года. Внутри, помимо спортивного поля, есть все необходимое оборудование: бокс для штрафников и судей, трибуна, табло, освещение, а также три модульные раздевалки.

Комплекс уже готов, в ближайшее время примет первых гостей. Глава региона, осмотревший новый центр, отметил, что ФОК существенно улучшит спортивную инфраструктуру.

«Такого объекта в городе не было никогда. Фактически это большой универсальный спортивный зал, где можно развивать все игровые виды спорта. Кроме того, в таких новых современных комплексах нужно развивать также адаптивный спорт», — отметил губернатор Алексей Текслер.

В новом ФОКе есть для этого все возможности: доступная среда, специальные раздевалки для маломобильных групп. Губернатор подчеркнул, что это важно в том числе для ветеранов специальной военной операции, которые возвращаются с ранениями или инвалидностью и хотят заниматься спортом, быть активными. Такая инфраструктура позволяет эти задачи решать и привлекать не только жителей, но и туристов.

«Еткуль — это место, куда с удовольствием едут люди. Здесь много объектов туризма, отдыха, рекреационных зон. Поэтому комплексное сбалансированное развитие территории позволяет улучшать муниципалитет», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня губернатор посетил не только спортивный комплекс, но и другие социальные объекты, которых очень ждали жители Еткуля: модернизированную больницу и Дом культуры с новым зрительным залом.