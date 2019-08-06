В Челябинской области прошел турнир по ловле карпов

Вся рыба была отпущена обратно в водоем.

С 31 июля по 4 августа в окрестностях города Миасс проходил Кубок Челябинской области по ловле карпа.

Не смогла повлиять на проведение соревнований и плохая погода: за трое суток проведения соревнований, не переставая шел дождь, а температура воздуха не поднималась выше +15 градусов по Цельсию. Именно такие непростые погодные условия стали хорошей проверкой на прочность спортсменов. Это и помогло оценить уровень мастерства участников.

«Золото» турнира забрали челябинцы, мастера спорта Чайка Игорь и Смирнова Анна: они поймали 84 карпа, общим весом чуть больше 281 килограмма.

«Серебро» заслужили Вислогузов Александр и Батыршин Валерий из Магнитогорска. В их копилке 41 пойманный карп, которые весят почти 130 килограммов.

А «бронзу» Кубка челябинской области по ловле карпа забрали Куклинов Максим и Галайда Андрей из Екатеринбурга. Они поймали 56 рыбин с весом около 171 килограмма.

Всего за три дня соревнований было поймано 280 карпов, с общим весом около 892 килограммов. Ни одна рыбешка не пострадала и была отпущена обратно в водоем.