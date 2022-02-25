В Челябинской области отменили этап Кубка мира по фристайлу

Соревнования должны были пройти в «Солнечной долине» 26—27 февраля

Этап кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в «Солнечной долине» в ближайшие выходные, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды: они покидают Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Высокий уровень организации и качество приема, которые традиционно демонстрирует Челябинская область, широко известны, и это многократно отмечали атлеты разных стран. И спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях.

«В свою очередь Челябинская область, как организатор этапа Кубка мира, с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены», — отметили в правительстве региона.

В нынешнем сезоне сильнейшие фристайлисты мира прибыли на Южный Урал из Пекина, где проходили олимпийские состязания. В их числе победители и призеры ОИ-2022 — спортсмены из Швеции, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. В этот раз для участия в соревнованиях заявились 88 спортсменов из 15 стран, большинство из них уже провели первые тренировочные заезды на горнолыжном курорте «Солнечная долина», отметив хорошо подготовленную трассу.

Напомним, 24 февраля стало известно, что спортивное руководство Великобритании и Австралии приняло решение не заявлять своих спортсменов на участие в этапах Кубка мира по фристайлу, которые должны были пройти 26—27 февраля на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина».

25 февраля стало известно, что ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Плебисцито Падуя», который должен был состояться в Челябинске 26 февраля, не состоится. Итальянская команда не сможет приехать в Россию, решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.