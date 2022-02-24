На южноуральском этапе Кубка мира по фристайлу не выступят спортсмены из Великобритании и Австралии

Руководство команд приняло решило отказаться от участия в соревнованиях

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что спортивное руководство Великобритании и Австралии приняло решение не заявлять своих спортсменов на участие в этапах Кубка мира по фристайлу, которые должны пройти 26-27 февраля на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Руководство других команд-участниц соревнований взяли паузу и пока не озвучили своего решения, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Соревнования по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Южном Урале проводится ежегодно уже пять лет подряд. В них выступает элита мирового ски-кросса, а титулованные и известные спортсмены неоднократно лестно отзывались об уровне организации соревнований и теплого приема, который им оказывает принимающая сторона. Главным образом, звезд европейского и мирового фристайла удивляло то, как много болельщиков собирают состязания.

«Мы готовы и сейчас провести соревнования на традиционно высоком уровне. Всю подготовительную организационную работу уже провели, тепло встретили участников соревнований и разместили на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» источник в правительстве региона.

В нынешнем сезоне сильнейшие фристайлисты мира прибыли на Южный Урал из Пекина, где проходили олимпийские состязания. В их числе победители и призеры ОИ-2022 — спортсмены из Швеции, Швейцарии, Франции, Канады и др. В этот раз для участия в соревнованиях заявились 88 спортсменов из 15 стран, большинство из них уже провели первые тренировочные заезды на горнолыжном курорте «Солнечная долина», отметив хорошо подготовленную трассу.