Матч Евролиги по водному поло в Челябинске отменен

Команда из Италии не вылетела в Россию

Ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Плебисцито Падуя», который должен был состояться в Челябинске 26 февраля, не состоится. Итальянская команда не сможет приехать в Россию, решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию, сообщили в пресс-службе «Динамо-Уралочки».

«Это уже третье изменение в расписании „плей-офф“ Евролиги для „Уралочки“. Сначала итальянки не смогли принять нашу команду 5 февраля в Падуе, затем они отказались играть в Москве 18 и 19 февраля. После вмешательства Европейской федерации водных видов спорта (LEN) 20-го числа первая игра все-таки состоялась. В Италии „Динамо-Уралочка“ выиграла 11:8 и имеет максимальные шансы на выход в „Финал четырех“ Кубка европейских чемпионов», — рассказали в пресс-службе ватерпольной команды.

Окончательное решение LEN примет в течение нескольких дней.

По информации ИА «Первое областное», команда из Италии не вылетела в Челябинск в связи с последними событиями на Украине.

Напомним, 24 февраля стало известно, что спортивное руководство Великобритании и Австралии приняло решение не заявлять своих спортсменов на участие в этапах Кубка мира по фристайлу, которые должны пройти 26—27 февраля на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина».