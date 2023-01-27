Челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракт с 15-летней хоккеисткой. София Стафеева уже тренировалась с челябинской командой мастеров. Юниорское соглашение с Софией действует до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба челябинской команды.
Уроженка Челябинска выступает на позиции защитника. В 11 лет София Стафеева в составе экспериментальной сборной России стала чемпионкой престижного американского турнира Mrs Hockey Invite. Эти соревнования считаются самыми престижными для хоккеисток до 12 лет.
С заключением профессионального контракта хоккеистка может дебютировать в ЖХЛ за «Белых медведиц» в домашнем матче против нижегородского «Торпедо» в предстоящее воскресенье. В прошлом туре хоккеистки «Белых медведиц» одержали самую крупную победу в своей истории. Челябинки выиграли у СКСО из Екатеринбурга со счетом 11:0.
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