Генменеджера ХК «Трактор» Алексея Волкова признали лучшим в сезоне‑2024/2025

Он занял первое место в голосовании журналистов федерального издания

Алексей Волков одержал победу в номинации «Лучший хоккейный менеджер» сезона-2024/2025 по итогам голосования журналистов. Традиционный конкурс с участием 60 представителей организует федеральное издание «Спорт-Экспресс», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Один из боссов «Трактора» занял первое место со значительным отрывом, оставив позади коллег из московского «Динамо» и «Локомотива», занявших второе и третье места. Более 60 представителей разных спортивных СМИ составили свои персональные топы по ключевым позициям, из этих данных и высчитывались очки.

Генменеджер ХК «Трактор» оказался вне конкуренции. Алексей Волков набрал 253 балла. На второй и третьей позиции оказались соответственно Алексей Сопин из московского «Динамо» (117 баллов) и Юрий Лукин из «Локомотива» (40 баллов).

По всей видимости, представители СМИ высоко оценили как трансферную кампанию челябинского клуба в период межсезонья, так и то, кем «Трактор» усиливался по ходу чемпионата КХЛ-2024/2025.