В челябинском элитном поселке впервые провели городской турнир по художественной гимнастике

Соревнования «Юное поколение» принял спорткомплекс «Игровик»

Более 200 юных спортсменок собрал турнир по художественной гимнастике «Юное поколение», который был проведен в необычной локации: впервые городские состязания по этому виду спорта прошли в спорткомплексе «Игровик», расположенном в элитном коттеджном поселке Тарасовка. Корреспондент Первого областного посетил соревнования, пообщался с тренерами, спортсменками и их родителями, выяснив какие есть успехи и проблемы в развитии художественной гимнастики в Челябинской области.

Вообще-то художественная гимнастика в Челябинске и области уже давно сформировавшийся вид спорта. Причем в первую очередь она успешно развивается в плане массовости. Но есть и немало успехов в профессиональном спорте — южноуральские гимнастки стабильно входят в различные составы сборной России. Бороться за высокие места на чемпионатах и первенствах страны им, правда, сложно. Есть признанные центры развития этого вида спорта в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге. Но речь сейчас даже не об этом.

До сих пор ведущие городские и региональные соревнования Федерация спортивной гимнастики Челябинской области проводила на арендованных сертифицированных площадках. Последние такие турниры принимал, как правило, ДС «Метар-Спорт». Однако этот спорткомплекс в последнее время стал испытывать серьезную нагрузку: помимо волейбольных матчей, он на время стал домом для баскетбольного клуба «Челбаскет». И это при том, что в выходные здесь также зачастую проходят состязания по другим видам спорта.

А поскольку своей площадки, соответствующей всем требованиям, у гимнасток нет, то и руководителям федерации приходится искать любые варианты, чтобы дать спортсменкам возможность получить соревновательную практику. В этот раз выбор пал на СК «Игровик» в поселке Тарасовка. Спору нет, хороший и современный тренировочный комплекс, но он вряд ли подходит для организации подобных турниров.

«Мы недавно побывали в Сочи, где был открыт самый большой в мире специализированный зал для занятий художественной гимнастикой. На его базе теперь работает „Небесная академия“ Алины Кабаевой. Вы не представляете, какая там красота! А ведь есть еще и Дворец гимнастики в Лужниках имени Ирины Винер-Усмановой. Конечно же, нам о таких условиях для тренировок можно только мечтать. У нас нет и мало-мальски подходящего для тренировок и проведения соревнований зала. Но, несмотря на это, мы умудряемся держать высокий уровень, готовим хороших и сильных спортсменок», — говорит о наболевшем вице-президент региональной Федерации спортивной гимнастики Оксана Параскевич.

Она уже и не надеется, что специализированный зал в обозримом будущем появится в Челябинске. Разговоры о необходимости его строительства ведутся уже более десятка лет. В определенный момент был даже вполне реальный проект. И спонсоры готовы были в него вложиться. Но в миллионном городе, по словам тренера, тогда не нашли землю под строительство.

«Мы уже столько проектов пережили! Я уже не верю, что мы когда-нибудь получим в Челябинске современный зал. Нам все время что-то обещают, дают надежду. А мне непонятно, как в таком большом городе нельзя найти землю под строительство спортивного объекта?! Сейчас мы все ждем и верим, что будет построен специализированный зал по художественной гимнастике в Магнитогорске. По крайней мере, сможем там на регулярной основе проводить региональные соревнования, что уже неплохо», — говорит президент городской Федерации художественной гимнастики Елена Волошина.

Кстати, о соревнованиях. Их в регионе проводится немало, но, как отмечают специалисты, этого недостаточно для самих спортсменок. И если раньше у всех на слуху была спортшкола «Гармония», то в регионе за последнее десятилетие было открыто множество клубов и секций для занятий художественной гимнастикой. В этом нет ничего удивительного, если учесть специфику этого вида спорта и то, какие качества он развивает у девочек.





Впрочем, есть и еще одна деталь, которая позволяет удерживать высокий уровень подготовки гимнасток в нашей стране. Ирина Винер-Усманова задала высокую планку развития в подготовке гимнасток, которая заставляет всех тренеров в регионах соответствовать этому уровню. Скамейка запасных в России очень длинная. И есть много гимнасток, которые достойны быть в сборной. Конкурировать и бороться с ними на равных южноуральским спортсменкам очень сложно.

На чемпионатах и первенствах страны челябинки находятся за пределами топ‑20 в личном первенстве. Но это не мешает им достойно выступать в групповых упражнениях, оказывать достойное сопротивление лидерам и центрам художественной гимнастики в России. Есть хорошая команда, которая занимается под руководством Елены Богатовой и Татьяны Бауэр в спортшколе «Гармония». В Москву к тренеру Вере Шаталиной отправилась перспективная и талантливая Кристина Забенская. В основном составе сборной России представлена чемпионка Европы Анна Грош. То есть спортсменки у нас есть. Им бы только дать возможность раскрыть свой потенциал.

«Эти соревнования являются стартовой площадкой для малышек, многие девочки выступают в первый раз. Для одних это праздник, для других — страх и стресс. Но все они получат огромный опыт, который им поможет в будущем. Важно и то, чтобы они почувствовали внимание со стороны тренеров. Ну и могут чему-то поучиться у старших девочек, которые уже не первый год занимаются гимнастикой», — добавляет Анастасия Добровольская.

Кстати, даже среди самых маленьких участниц соревнований «Юный гимнаст» можно разглядеть талант. Взять, к примеру, Валерию Яковлеву. Стройная и обаятельная гимнастка обезоружила судей своей улыбкой и очарованием в упражнениях с мячом и обручем.

«Она сама по себе такая девочка на позитиве. Мы ей улыбку не тренировали. Сначала она занималась танцами, научилась делать шпагат. Но потом сама попросила записать ее в школу по художественной гимнастике. Уже шестой год занимается. Важно то, что у нее есть желание. А если оно есть, то ребенок стремится к развитию, повышению уровня своего мастерства. Мы дома ее увлечение только поощряем и поддерживаем. И никогда не ругаем за неудачные выступления, это прерогатива тренера», — говорит Елена Яковлева, мама спортсменки.

10-летняя Адель Дусанова — девочка совершенно другой фактуры. Гибкая и пластичная. Ее программа больше ориентирована на силовую, физическую подготовку. Возможно, судьи и эксперты скажут иначе, но со стороны зрителя это показалось так. Она в художественной гимнастике с 3 лет. Больше других предпочитает упражнение с булавами и старается брать все самое лучшее от Лалы Крамаренко — эта спортсменка является для нее примером для подражания.

«Художественная гимнастика — это не только красота и грация. Это еще и серьезная физическая подготовка. Она, возможно, играет даже ключевую роль в достижении высоких результатов. Да и вид спорта сам по себе красивый, женственный. Он формирует у девочек красивую фигуру, спортивный характер, дисциплину. Поэтому и я очень рада тому, что этот вид спорта понравился дочери, она благодаря ему стала целеустремленной и ответственной девочкой», — говорит Эльвира Дусанова, мама спортсменки.

Впереди у лидеров южноуральской команды новые испытания и ответственные соревнования. А для юных гимнасток прошедшие старты стали первой возможностью проверить себя, обратить на себя внимание.

Смогут ли те и другие раскрыть себя в ближайшем будущем, пока зависит в большей степени от них самих. В столь юном возрасте закладывается база и крепкий фундамент. А вот при выходе на топовый уровень имеющихся в регионе ресурсов может и не хватить. Пока у гимнасток нет своего «дома», они вынуждены будут искать счастья в других городах. Там, где есть необходимые условия для профессионального роста спортсменок.