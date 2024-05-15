Челябинские гимнастки стали призерами всероссийских соревнований «Формула победы»

Команда из спортшколы «Гармония» завоевала серебро на турнире в Сочи

Воспитанницы челябинской спортшколы «Гармония» по художественной гимнастике завоевали серебряные медали на Всероссийских соревнованиях «Формула победы» в Сочи. Этот турнир собрал более 1000 спортсменок из 25 регионов страны. Южноуральские гимнастки отличились в групповых упражнениях, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания прошли в Сочи в академии художественной гимнастики «Небесная грация». В этом году они состоялись в девятый раз. Сильнейшие спортсменки страны боролись за награды как в личном многоборье, так и в групповых упражнениях.

Достойно представили свою программу в групповых упражнениях гимнастки из челябинской спортшколы «Гармония». Они завоевали серебряные медали по программе 1-го спортивного разряда. Призерами состязаний в команде «Звездочки» стали Анастасия Базарова, Анастасия Мажарова, Мария Нестерова, Настасья Слободчикова и Вита Юрченкова.

Тренируются спортсменки под руководством Елены Кудрявцевой и Елены Казанаевой.