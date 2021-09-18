В Челябинске завершились легкоатлетические забеги «Кросса Нации»

В мероприятии из-за ограничений в связи с пандемией могли принять участие только спортсмены

Сегодня, 18 сентября, в Челябинске на территории муниципальной лыжной базы прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации». В этом году из-за действующих ограничений в связи с пандемией были отменены массовые забеги. На старт вышли только около пятисот воспитанников детско-юношеских спортивных школ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году всероссийский день бега «Кросс Нации» посвящен 90-летнему юбилею всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Недавно вернулась из Ярославля, где показала 10-й результат на полумарафоне, а ранее завоевала серебро на Сибирском марафоне. Я стараюсь сейчас участвовать во всех соревнованиях, где есть такая возможность. Поэтому не раздумываясь заявилась на „Кросс Нации“ в Челябинске», — отметила Евдокия Букина, пришедшая к финишу второй на дистанциях 4 и 8 км.

Началось мероприятие с забегов на 12, 8 и 6 км. Затем на старт вышли юноши и девушки на дистанции 4 км, а также девочки и мальчики до 2012 г. р. на дистанции 1000 м. Завершилось мероприятие награждением победителей, призеров дистанций и торжественным закрытием соревнований.

«Сегодня мне удалось одержать победу сразу в двух дисциплинах — на 4 и 8 км. Я специально не готовилась к этим соревнованиям, для меня это скорее была как хорошая тренировка. Жаль, что из-за пандемии не проводятся массовые забеги, они придают состязаниям атмосферу праздника», — поделилась впечатлениями победительница двух забегов среди женщин Татьяна Курамшина.

Азамат Фаттахов надеялся, что получится принять участие в Челябинском марафоне, однако это мероприятие организаторы приняли решение отменить из-за действующих ограничений в связи с пандемией. Именно к этим стартам он себя готовил.

«Я ранее уже побеждал на „Кроссе Нации“ на дистанции 12 км. Еще будучи студентом ЮУрГУ выступал во многих соревнованиях. Сейчас же бегаю как любитель, в свое удовольствие. Сегодня была идеальная погода для бега. И помогла поддержка родных и близких — семья и дети болели за меня. Я не мог их подвести и приложил все силы для победы», — отметил Азамат Фаттахов.

Отметим, что «Кросс нации» социально значимое событие общероссийского масштаба. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в сентябре. Его основная цель — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян, и прежде всего молодежи.

Автор: Степан Тимощук