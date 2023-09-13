В Челябинске открыли регистрацию на Всероссийский день бега «Кросс нации»

Подать заявку все желающие могут на портале «Госуслуги»

Организаторы Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Челябинске открыли регистрацию на участие в мероприятии. Все желающие смогут подать заявку на портале «Госуслуги». Соревнования пройдут 16 сентября в лесопарковой зоне за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной, сообщает региональный Минспорт.

В этом году в Челябинской области легкоатлетические забеги пройдут в 43 городах и районах. Главные старты состоятся в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Организаторы планируют, что в общей сложности «Кросс нации» в нашем регионе соберет около 20 тысяч любителей бега.

Сегодня, 13 сентября, организаторы забегов в Челябинске сообщили, что зарегистрироваться на «Кросс нации» можно на портале «Госуслуги» по ссылке. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут и спортивные забеги. Зарегистрироваться на участие в них могут профессиональные атлеты 14 сентября с 13:00 до 15:00 на муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2а).

Всероссийский день бега «Кросс нации» является самым массовым и масштабным спортивным мероприятием в России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно начиная с 2004 года. Отличительной особенностью «Кросса нации» является то, что он очень демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и с разной физической подготовкой. Заявиться на участие в забегах могут все желающие.