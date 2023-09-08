Более 20 тысяч участников соберет «Кросс нации» в Челябинской области

Легкоатлетические забеги пройдут в 43 городах и районах региона

Челябинская область присоединится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации». В этом году организаторы рассчитывают, что на старт легкоатлетических забегов выйдут более 20 тысяч южноуральцев — 16 сентября мероприятие пройдет в 43 муниципалитетах региона, а центральные забеги состоятся в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте, сообщает региональный Минспорт.

«День бега проходит в рамках реализации федерального проекта „Спорт — норма жизни“ и национального проекта „Демография“ в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни», — сообщают в Минспорте Челябинской области.

Главные забеги, как и ранее, пройдут в трех городах региона — Челябинске (лесопарковая зона за стадионом имени Елены Елесиной), Магнитогорске (МАО «Парки Магнитки», ул. Лесопарковая, 1) и Златоусте (территория городского пруда «Тарелка»).

Любители бега могут выбрать одну из пяти дистанций — от 1 до 12 км. Победители и призеры забегов в разных возрастных группах будут награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта РФ.

Программа «Кросса нации» в Челябинске:

9:00 — старт забегов на 12000, 8000 и 6000 м

10:00 — старт забега на 4000 м (юноши и девушки)

10:30 — старт забега на 4000 м (мужчины и женщины)

11:00 — старт забега на 1000 м (девочки)

11:20 — старт забега на 1000 м (мальчики)

12:00 — торжественная церемония открытия

12:30 — старт команды Калининского района

12:45 — старт команды Курчатовского района

13:00 — старт команды Ленинского района

13:15 — старт команд Советского и Центрального районов

13:30 — старт команд Металлургического и Тракторозаводского районов

Всероссийский день бега «Кросс нации» является самым массовым и масштабным спортивным мероприятием в России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года. Отличительной особенностью «Кросса нации» является то, что он очень демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и с разной физической подготовкой. Заявиться на участие в забегах могут все желающие.

Возрастное ограничение: 0+