В Челябинске у арены «Трактор» открыли монумент Валерию Белоусову

С именем легендарного хоккеиста и тренера связаны главные успехи и победы клуба

Сегодня, 23 августа, у челябинской арены «Трактор» состоялась церемония открытия памятника прославленному хоккеисту и тренеру Валерию Белоусову. В ней приняли участие губернатор Алексей Текслер, президент Группы «Магнезит» Сергей Коростелев, а также любимец челябинских болельщиков, воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Валерий Белоусов — это легенда хоккея, человек, который олицетворяет челябинский хоккей и хоккейный клуб „Трактор“. Я рад, что сегодня мы открываем этот монумент. С Валерием Константиновичем связаны наши основные победы и достижения. Он был и остается лидером. Я верю, что наш „Трактор“ станет чемпионом. Надеюсь, что открытие сегодняшнего монумента послужит импульсом для этого!», — обратился к болельщикам Алексей Текслер.

Монумент расположен около ледовой арены «Трактор» и представляет собой хоккеиста, движущегося по льду в фазе броска. За фигурой легендарного хоккеиста и тренера расположена мемориальная аллея вечнозеленых елей, посаженных прославленными игроками клуба «Трактор». Инициатором передачи скульптурной композиции Челябинску выступила Группа «Магнезит» в лице Сергея Коростелева.

Памятник открыли в день старта Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Валерий Белоусов является самым результативным игроком в истории «Трактора». В качестве тренера он привел хоккейную команду к ее наивысшему за всю историю достижению — финалу розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне 2012/2013 годов.