Сергей Федотов будет комментировать матчи «Трактора» на Кубке губернатора по хоккею

Все игры турнира покажет медиахолдинг «Первый областной»

Сегодня, 17 июля, стало известно, что популярный теле- и радиоведущий, эксперт, комментатор матчей КХЛ и НХЛ Сергей Федотов будет работать на матчах челябинского «Трактора» на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. Все игры турнира болельщики смогут увидеть на телеканале ОТВ-Челябинск, а также на сайте 1obl. tv, сообщает пресс-служба ХК «Трактора».

Сергей Федотов с 2014 по 2018 год работал в Федерации хоккея России в должности скаута национальной и молодежной сборных. Позже он стал генеральным директором Главного спортивного агентства. Также специалист работал радиоведущим на «Спорт ФМ» и «Маяке», комментатором хоккея, бейсбола и баскетбола на «Viasat Sport» и «НТВ—Плюс».

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею пройдет в ледовой арене имени Валерия Белоусова с 23 по 26 августа. Участниками станут команды: «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти), «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Турнир станет отправной точкой совместного проекта клуба и ОТВ в будущем сезоне. Матчи в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.

Добавим, что сегодня, 17 августа, руководство хоккейного клуба «Трактор» подписало контракт с защитником Ильей Николаевым. Уроженец Челябинска весной этого года в результате обмена перешел в «Адмирал» из Владивостока, но расторг контракт с «моряками». А также на правах аренды за челябинскую команду будет выступать форвард Максим Марушев. Нападающий перешел из казанского «Ак Барса» и будет играть за «черно-белых» до конца сезона 2023/2024.