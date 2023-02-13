Челябинские параспортсмены стали победителями Кубка России по легкой атлетике

В соревнованиях выступили около 200 спортсменов из 44 регионов страны



В Саранске завершился Кубок России и всероссийские соревнования юниоров по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В общей сложности челябинские атлеты завоевали 13 медалей разного достоинства, сообщает региональный Минспорт.В Кубке России приняли участие более 200 спортсменов, среди них пять южноуральских атлетов. В спортивную программу соревнований вошли забеги на 60, 200, 400, 800 и 1500 метров, а также технические дисциплины — толкание ядра, прыжки в длину и высоту.В общей сложности южноуральцы завоевали восемь наград: две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Победы в забегах одержали Вадим Кочуров (1500 м) и Дмитрий Клоков (200 м).На всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек выступили пять южноуральских спортсменов. Челябинцы завоевали пять медалей. Первые места в своих классах, на дистанции в 200 метров завоевали Артём Сибагатов и Айдар Валиуллин.Две серебряные медали в беге на 200 и 60 метров у Айдара Валиуллина. А единственная награда за технический вид программы завоевала Виктория Кучиной — серебро в толкании ядра.