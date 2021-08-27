В Челябинске пройдут Парауральские игры для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

В соревнованиях планируется участие атлетов старше 16 лет

В ближайшее воскресенье, 29 августа, на площадке легкоатлетического комплекса им. Елесиной пройдут соревнования для спортсменов старше 16 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, интеллекта и слуха, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования пройдут в таких спортивных программах, как легкая атлетика, параармрестлинг и дартс. Кроме этого, на Парауральских играх пройдут показательные выступления в баскетболе на колясках, футболе, конном спорте, паратхэквондо, спортивной гимнастике, настольном теннисе, фехтовании на колясках, роллер-спорте, баскетболе, парагири.

Призеры игр в индивидуальных дисциплинах будут награждены медалями и грамотами министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. Команды, занявшие пьедестал в общекомандном зачете, будут награждены памятными плакатами и кубками.

Программа проведения соревнований:

11:00 — открытие соревнований.

11:20 — соревнования и презентационные площадки по адаптивным видам спорта.

15:00 — награждение.

15:40 — закрытие соревнований.

Напомним, сейчас в Токио проходят Паралимпийские игры, участниками которых являются пять южноуральских спортсменов. Своими ожиданиями от выступлений челябинских атлетов поделился директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов.

Автор: София Поромова