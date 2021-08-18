Пять южноуральских спортсменов выступят на Паралимпийских играх в Токио

Спортсмены Челябинской области выступят в легкой атлетике и плавании

Летние XVI Паралимпийские игры — 2021 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22 включенных в программу. В заявку сборной России на Паралимпийские игры вошли пять южноуральских атлетов, сообщает региональное министерство спорта.

На летних Паралимпийских играх в Токио Челябинскую область представят: Анна Сапожникова (спорт ПОДА, легкая атлетика), Дмитрий Черняев (спорт ПОДА, плавание), Валерия Шабалина (спорт ЛИН, плавание), Александр Ширин (спорт слепых, легкая атлетика), Елена Шах (спорт слепых, легкая атлетика) и резерв — Сергей Шаталов (спорт ПОДА, плавание).

«Мы, безусловно, горячо поддерживаем наших спортсменов. Все атлеты неоднократно доказывали, что они достойны самых высоких мест. Верим и надеемся, что южноуральские параспортсмены вернутся с медалями», — рассказал министр физической культуры и спорта Максим Соколов.

Также в паралимпийскую делегацию Российской Федерации включены два тренера из Челябинской области. Михаил Уранов будет курировать команду по спорту лиц с поражением ОДА, а Татьяна Новикова поедет в Токио для тренировки сборной по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.

«Сейчас атлеты со своими тренерами проводят последние тренировочные сборы в Новогорске и Южно-Сахалинске, готовятся к вылету в Японию», — отметил директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов.

Расписание выступлений южноуральцев на Играх-2020:

Анна Сапожникова — 29 августа (прыжки в длину), 1 сентября (100 метров полуфинал), 2 сентября (100 метров финал);

Дмитрий Черняев — 25 августа (200 метров вольный стиль), 27 августа (50 метров баттерфляй), 29 августа (100 метров брасс), 30 августа (50 метров на спине);

Валерия Шабалина — 25 августа (100 метров баттерфляй), 27 августа (200 метров вольный стиль), 28 августа (смешанная эстафета 4×100), 29 августа (100 метров брасс), 31 августа (комплекс), 2 сентября (100 метров на спине);

Александр Ширин — 1 сентября (400 метров полуфинал), 2 сентября (400 метров финал);

Елена Шах — 31 августа (метание диска).

Автор: София Поромова.