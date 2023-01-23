В Челябинске пройдет шахматный турнир с призовым фондом 1,5 миллиона рублей «Мемориал М. А. Лозоватского» соберет более 250 участников



В этом году в рамках фестиваля, посвященного памяти первого президента Челябинской областной шахматной федерации, пройдут три турнира. Турнир «А» дает возможностью выполнения международного шахматного звания, в турнире «В» состоятся соревнования среди женщин, и «С» — рейтинговый для всех желающих.



На выполнение международного шахматного звания выйдут более 170 шахматистов с рейтингом выше 2000 единиц, представляющих девять шахматных федераций. Многие участники соревнований имеют международные звания, в их числе 30 обладателей звания «международный гроссмейстер». В числе претендентов на главный приз соревнований — челябинский гроссмейстер Игорь Лысый и выпускник челябинской СШ № 9 Павел Понкратов.



В женском турнире «В» выступят около 80 шахматисток с рейтингом выше 1600 единиц. В соревновании будет представлено около 8 национальных шахматных федераций, стартовый список турнира возглавляет гроссмейстер Валентина Гунина.



В open-турнире «С» смогут принять участие все желающие шахматисты самого разного возраста и уровня мастерства. Главным судьей соревнования станет судья Всероссийской категории Евгений Сомкин.



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В челябинском «Конгресс холле» Центра международной торговли с 27 января по 5 февраля пройдет международный шахматный фестиваль «Мемориал М. А. Лозоватского» — 2023. На соревнованиях состоится три турнира по классическим шахматам, в которых выступят более 250 шахматистов. Возглавляет стартовый список челябинский гроссмейстер Игорь Лысый, сообщает региональный Минспорт.В этом году в рамках фестиваля, посвященного памяти первого президента Челябинской областной шахматной федерации, пройдут три турнира. Турнир «А» дает возможностью выполнения международного шахматного звания, в турнире «В» состоятся соревнования среди женщин, и «С» — рейтинговый для всех желающих.На выполнение международного шахматного звания выйдут более 170 шахматистов с рейтингом выше 2000 единиц, представляющих девять шахматных федераций. Многие участники соревнований имеют международные звания, в их числе 30 обладателей звания «международный гроссмейстер». В числе претендентов на главный приз соревнований — челябинский гроссмейстер Игорь Лысый и выпускник челябинской СШ № 9 Павел Понкратов.В женском турнире «В» выступят около 80 шахматисток с рейтингом выше 1600 единиц. В соревновании будет представлено около 8 национальных шахматных федераций, стартовый список турнира возглавляет гроссмейстер Валентина Гунина.В open-турнире «С» смогут принять участие все желающие шахматисты самого разного возраста и уровня мастерства. Главным судьей соревнования станет судья Всероссийской категории Евгений Сомкин.Добавим, что ранее челябинские шахматисты стали сильнейшими на командном чемпионате УрФО . Мужская и женская команды заняли первые места на домашнем турнире.Возрастное ограничение: 0+

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