В челябинском «Конгресс холле» Центра международной торговли с 27 января по 5 февраля пройдет международный шахматный фестиваль «Мемориал М. А. Лозоватского» — 2023. На соревнованиях состоится три турнира по классическим шахматам, в которых выступят более 250 шахматистов. Возглавляет стартовый список челябинский гроссмейстер Игорь Лысый, сообщает региональный Минспорт.
В этом году в рамках фестиваля, посвященного памяти первого президента Челябинской областной шахматной федерации, пройдут три турнира. Турнир «А» дает возможностью выполнения международного шахматного звания, в турнире «В» состоятся соревнования среди женщин, и «С» — рейтинговый для всех желающих.
На выполнение международного шахматного звания выйдут более 170 шахматистов с рейтингом выше 2000 единиц, представляющих девять шахматных федераций. Многие участники соревнований имеют международные звания, в их числе 30 обладателей звания «международный гроссмейстер». В числе претендентов на главный приз соревнований — челябинский гроссмейстер Игорь Лысый и выпускник челябинской СШ № 9 Павел Понкратов.
В женском турнире «В» выступят около 80 шахматисток с рейтингом выше 1600 единиц. В соревновании будет представлено около 8 национальных шахматных федераций, стартовый список турнира возглавляет гроссмейстер Валентина Гунина.
В open-турнире «С» смогут принять участие все желающие шахматисты самого разного возраста и уровня мастерства. Главным судьей соревнования станет судья Всероссийской категории Евгений Сомкин.
Добавим, что ранее челябинские шахматисты стали сильнейшими на командном чемпионате УрФО. Мужская и женская команды заняли первые места на домашнем турнире.
Возрастное ограничение: 0+
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес