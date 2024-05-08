В Челябинске впервые пройдет Кубок России по баскетбольному двоеборью

Победители будут представлять страну на международном турнире «Спортивные игры стран БРИКС»

В Челябинске 25—26 мая пройдет первый официальный Кубок России по баскетбольному двоеборью, которое включили во Всероссийский реестр видов спорта. В турнире примут участие 16 команд со всей страны, сообщает региональная федерация баскетбола.

Соревнования по новой дисциплине баскетбола состоятся в ТРЦ «Таганай». Команды будут поделены на четыре группы, лучшие из них попадут в «Финал четырех», где определится победитель турнира. В одной команде могут быть заявлены максимум четыре игрока старше 18 лет.

Обладатель Кубка России по баскетбольному двоеборью получит приз в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, победители турнира в Челябинске будут представлять Россию на международном турнире «Спортивные игры стран БРИКС» 13—19 июня в Казани.

Матч баскетбольного двоеборья состоит из двух этапов: интерактивного и физического. Сначала спортсмены сыграют на компьютерном симуляторе NBA 2K24, затем выйдут на баскетбольную площадку и продолжат борьбу с тем же счетом, который был набран в цифровой части.

Возрастное ограничение: 6+