В Челябинске, с 9 по 11 сентября, в конгресс-холле «ЦМT» пройдет этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам — «РАПИД Гран-При России». Соревнования посвященные памяти известного челябинского гроссмейстера Игоря Курносова. На турнире выступит около 300 шахматистов, представляющих более 10 стран, сообщает региональный Минспорт.

Турнир проводится в столице Южного Урала уже в седьмой раз. Соревнования считаются одними из самых престижных шахматных турниров не только в России, но и в мире. В этом году программу мемориала дополнил этап «РАПИД Гран-При России» среди женщин. Главным судьей соревнования выступит международный арбитр — Михаил Крюков.

На старт соревнований выйдут известные гроссмейстеры: чемпион Европы по блицу Игорь Лысый, двукратный обладатель Кубка «РАПИД Гран-При России», воспитанник челябинской шахматной школы Павел Понкратов, чемпион Европы по быстрым шахматам Александр Рязанцев, чемпион России Евгений Алексеев и другие именитые шахматисты.

Отметим, что победителями «Мемориала Курносова» в прошлые годы становились гроссмейстеры Александр Грищук, Александр Рязанцев, Павел Понкратов, Владислав Артемьев, Сергей Мовсесян и Михаил Демидов.

Напомним, что челябинский студент стал победителем шахматного турнира, посвященного памяти Виктора Давыдова. Евгений Полосин выиграл мужские состязания, Екатерина Кабанова из ХМАО — женские.