Челябинск принял всероссийские соревнования по русским шашкам среди студентов

В турнире выступили 14 команд из 9 регионов страны

В челябинской спортивной школе № 9 по шахматам и шашкам завершились всероссийские соревнования среди студентов по русским шашкам. В турнире выступили 14 команд из 9 регионов страны, в которых был представлен один гроссмейстер и 10 мастеров спорта России, сообщает региональный Минспорт.На всероссийских соревнованиях состоялись турниры среди юношей и девушек, в личном и командном зачетах. В командном первенстве лучшими стали студенты Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Республика Саха).В состязаниях среди мужчин победу одержал гроссмейстер Виталий Еголин (университет им Н. И. Лобачевского). Второе место у Архана Титова (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова), бронзовую медаль добыл Дамир Рысаев (Уральский государственный экономический университет).У женщин лучшей стала Мария Звада (Астраханский государственный архитектурно-строительный университет). Второе место заняла Дайана Кондратьева, а третье место у Альбины Большаковой (обе — Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова).Напомним, что южноуральская спортсменка Жанна Бупеева завоевала три медали на Кубке России по шашкам. На соревнованиях в Краснодарском крае челябинка стала победителем в быстрой игре (рапиде), заняла второе место в «классике» и бронзу — в блице.