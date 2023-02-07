В челябинской спортивной школе № 9 по шахматам и шашкам завершились всероссийские соревнования среди студентов по русским шашкам. В турнире выступили 14 команд из 9 регионов страны, в которых был представлен один гроссмейстер и 10 мастеров спорта России, сообщает региональный Минспорт.

На всероссийских соревнованиях состоялись турниры среди юношей и девушек, в личном и командном зачетах. В командном первенстве лучшими стали студенты Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Республика Саха).

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В состязаниях среди мужчин победу одержал гроссмейстер Виталий Еголин (университет им Н. И. Лобачевского). Второе место у Архана Титова (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова), бронзовую медаль добыл Дамир Рысаев (Уральский государственный экономический университет).

У женщин лучшей стала Мария Звада (Астраханский государственный архитектурно-строительный университет). Второе место заняла Дайана Кондратьева, а третье место у Альбины Большаковой (обе — Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова).

На Кубке России по шашкам три медали завоевала южноуральская спортсменка
Напомним, что южноуральская спортсменка Жанна Бупеева завоевала три медали на Кубке России по шашкам. На соревнованиях в Краснодарском крае челябинка стала победителем в быстрой игре (рапиде), заняла второе место в «классике» и бронзу — в блице.