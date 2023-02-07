В челябинской спортивной школе № 9 по шахматам и шашкам завершились всероссийские соревнования среди студентов по русским шашкам. В турнире выступили 14 команд из 9 регионов страны, в которых был представлен один гроссмейстер и 10 мастеров спорта России, сообщает региональный Минспорт.
На всероссийских соревнованиях состоялись турниры среди юношей и девушек, в личном и командном зачетах. В командном первенстве лучшими стали студенты Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Республика Саха).
В состязаниях среди мужчин победу одержал гроссмейстер Виталий Еголин (университет им Н. И. Лобачевского). Второе место у Архана Титова (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова), бронзовую медаль добыл Дамир Рысаев (Уральский государственный экономический университет).
У женщин лучшей стала Мария Звада (Астраханский государственный архитектурно-строительный университет). Второе место заняла Дайана Кондратьева, а третье место у Альбины Большаковой (обе — Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова).
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