Семилетний мальчик из села Миасского поставил мат соперникам в Турции

Юный вундеркинд завоевал две бронзовые медали на международном турнире по шашкам

Сенсацией завершился международный турнир по шашкам в турецком городе Кемере. В нем две бронзовые медали завоевал семилетний мальчик из села Миасского Алексей Боровинских. Талантливый ребенок был самым юным участником соревнований, собравших 110 шашистов из девяти стран. Но поставил мат даже ребятам, которые на 3—4 года старше его, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Об удивительном успехе южноуральского шашиста сообщила редакция газеты «Маяк» Красноармейского района. Мы связались с родителями талантливого мальчишки, чтобы узнать, как они восприняли успех семилетнего Алексея.

«Лешка сильно волновался перед началом турнира. Он выступил в быстрой и молниеносной дисциплинах, где и завоевал две медали. Но сумел взять себя в руки, подавить свои страхи и оба дня сражался с максимальной эффективностью», — рассказал папа спортсмена Дмитрий Боровинских.

Занимается шашками Алексей уже два года. А интерес к этой игре у него появился в детском саду. Юных ребят как-то посетила детский тренер по шашкам Гильметдина Валеева. Она рассказала об основах и правилах игры. Мальчишку заинтересовал этот вид спорта.

«Каждый вечер он стал рубиться в шашки с папой, готов был играть с ним с утра до ночи. А когда тот уставал, брал в руки планшет и изучал шашечные комбинации на компьютере. Мой супруг Дмитрий и сейчас поддерживает увлечение сына, но выиграть у него партию уже не может», — рассказывает Наталья Боровинских, мама вундеркинда.

За два года тренировок у Алексея Боровинских уже более 30 побед на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Семилетний мальчик выполнил второй взрослый разряд по русским шашкам. В этом году выиграл три золотые медали на чемпионате УрФО. Теперь о его уникальных способностях узнали и за границей.

В составе российской команды на международном турнире в Турции южноуралец был заявлен в категории детей от 7 до 11 лет. То есть был одним из самых юных участников. Но сначала выиграл бронзовую медаль в молниеносной программе, а на следующий день закрепил успех, заняв третье место в быстрых шашках.

По словам родителей Алексея, останавливаться на достигнутом мальчишка не собирается. Он планирует совершенствовать свое мастерство и повышать спортивные разряды в шашках.