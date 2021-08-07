В Челябинске прошел этап Кубка России по автокроссу

В соревнованиях приняли участие сильнейшие гонщики Урала и Сибири

Сегодня, 7 августа, на территории экстрим-парка «Кемма» прошел отборочный этап Кубка России по автокроссу, в котором приняли участие более 50 спортсменов из городов Урала и Сибири, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Автокросс является одной из самых зрелищных дисциплин автоспорта. Связано это в первую очередь с тем, что гонщики здесь соревнуются друг с другом, а не на время. Из-за этого происходят контактная борьба между участниками заездов.

Сильнейшие гонщики Урала и Сибири определили лучших на отборочном этапе Кубка России в дисциплинах Супер-1600, Д2Н, Д2-Классика, Д3-мини и другие. В Челябинск на соревнования прибыли спортсмены из Омска, Тюмени, Иркутска, Перми, Екатеринбурга, Кургана и Челябинска. Организатором мероприятия выступили Федерация автомобильного спорта Челябинской области при поддержке регионального Министерства по физической культуре и спорта.

«В нашем регионе проводится немало состязаний по автокроссу. Есть также хорошая трасса в Златоусте. И наши спортсмены показывают достойные результаты. Будем работать над тем, чтобы провести в Челябинской области соревнования высокого, всероссийского уровня», — говорит президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области Владимир Денисенко.

Организаторы соревнований приготовили насыщенную программу для зрителей со множеством конкурсов, розыгрышами призов и подарков от партнеров мероприятия.



«Я впервые на подобном мероприятии, приятно удивлен уровнем их организации. Приятно удивило то, что здесь соревнуются не только взрослые, состоявшиеся спортсмены, но и юные гонщики», — рассказал зритель корреспонденту ИА «Первое областное».

Участники соревнований отметили, что организаторам удалось подготовить хорошую трассу. Ее строительство началось в октябре 2019 года. И сейчас она отвечает всем требованиям для проведения всероссийских соревнований по автокроссу.

Отметим, что в нашей стране первые состязания по автокроссу начали регулярно проводить с 1949 года. В настоящее время в России проводятся соревнования по автокроссу на багги нескольких видов: Д3-Спринт, Д3-Супербагги, в Д3-мини и Д3-юниор могут участвовать несовершеннолетние дети.

Автор: Степан Тимощук