Олимпийский чемпион примет участие в открытии гимнастического зала в Челябинске

Артур Далалоян проведет также мастер-класс для юных спортсменов

В Челябинске откроется новый гимнастический зал для детей «СпортДжим», который станет центром подготовки будущих чемпионов и местом проведения разнообразных турниров. 25 марта почетным гостем события станет олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян. Титулованный спортсмен также проведет мастер-класс для юных атлетов, сообщает Федерация спортивной гимнастики города Челябинска.

Новый гимнастический зал «СпортДжим» будет открыт в Курчатовском районе (ул. Островского, 43). Площадь зала — 230 кв. м, он укомплектован профессиональными снарядами.

«Здесь мы сможем готовить спортсменов до 3-го взрослого разряда, проводить небольшие соревнования городского масштаба, различные мастер-классы и спортивные мероприятия. Благодарим город и область за поддержку наших идей и начинаний. И, конечно, говорим спасибо родителям за то, что выбрали нас для занятий спортивной гимнастикой», — говорит председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска Иван Новиков.

Почетным гостем на церемонии открытия гимнастического зала станет олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Артур Далалоян. Он проведет мастер-класс для юных спортсменов и раздаст автографы.

Отметим, что Федерация спортивной гимнастики и спортивный центр «СпортДжим» уже на протяжении долгого времени развивают и популяризируют массовую гимнастику в Челябинской области. Проводят занятия для детей от полутора лет, школьников и взрослых. Организуют благотворительные мероприятия, всероссийские соревнования и спортивно-массовые мероприятия.