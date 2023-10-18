Челябинский фигурист Никита Рахманин выступит на этапе Гран-при в Омске Он представит короткую и произвольную программу в паре с Кариной Акоповой



На контрольных прокатах в Москве, Никита и Карина представили короткую программу под современную интерпретацию танго «Кармен», а произвольную программу с индийским колоритом под саундтрек к фильму «Миллионер из трущоб». Карина Акопова и Никита Рахманин являются победителями международных челленджеров.



В субботу, 21 октября, пара Никиты и Карины представит короткую программу, а на следующий день — произвольную. Также, предварительно, спортсмены заявлены на четвертый этап российской серии Гран-при в Казани, который пройдет с 10 по 13 ноября.



Кроме того, в Омске состоятся всероссийские соревнования «Сердце Сибири» среди юниоров. На них выступит еще один южноуральский спортсмен Александр Чмиль. Он является воспитанником школы по фигурному катанию «Тодес». Российская серия Гран-при по фигурному катанию стартовала в Уфе. В первом этапе приняла участие фигуристка из Златоуста Вероника Малышева. Воспитанница спортшколы № 7 по итогам двух программ заняла 7 место.



Добавим, что ранее гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган подтвердил федеральным СМИ, что

В Омске стартуют всероссийские соревнования «Ростелеком Гран-При России — Сердце Сибири». Во взрослом турнире в парном катании выступит челябинский спортсмен Никита Рахманин вместе с Кариной Акоповой из Краснодарского края. А среди юниоров, выступит другой южноуральский фигурист из Александр Чмиль, сообщает региональный Минспорт.На контрольных прокатах в Москве, Никита и Карина представили короткую программу под современную интерпретацию танго «Кармен», а произвольную программу с индийским колоритом под саундтрек к фильму «Миллионер из трущоб». Карина Акопова и Никита Рахманин являются победителями международных челленджеров.В субботу, 21 октября, пара Никиты и Карины представит короткую программу, а на следующий день — произвольную. Также, предварительно, спортсмены заявлены на четвертый этап российской серии Гран-при в Казани, который пройдет с 10 по 13 ноября.Кроме того, в Омске состоятся всероссийские соревнования «Сердце Сибири» среди юниоров. На них выступит еще один южноуральский спортсмен Александр Чмиль. Он является воспитанником школы по фигурному катанию «Тодес». Российская серия Гран-при по фигурному катанию стартовала в Уфе. В первом этапе приняла участие фигуристка из Златоуста Вероника Малышева. Воспитанница спортшколы № 7 по итогам двух программ заняла 7 место.Добавим, что ранее гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган подтвердил федеральным СМИ, что в декабре 2023 года Челябинск примет национальный чемпионат по этому виду спорта. Такое решение было принято на исполкоме ФФКР. Челябинск в четвертый раз примет сильнейших фигуристов страны. Турнир пройдет с 21 по 24 декабря в ледовой арене «Трактор».

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