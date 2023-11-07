Ольга Губская: «Дайте детям больше льда — и они свернут горы!»

Тренер считает, что челябинским фигуристам не хватает льда для достижения топовых результатов

В этом зимнем сезоне Челябинской области вновь предстоит провести крупные состязания по фигурному катанию. Причем два старта топового уровня! Сначала южноуральская столица примет чемпионат России, а затем Магнитогорск — Всероссийскую зимнюю спартакиаду. Но вряд ли наши земляки смогут принять в них участие: по уровню своего мастерства они еще не дотягивают до элиты фигурного катания. Почему? Разбираемся с опытным тренером с 40-летним стажем из Златоуста Ольгой Губской.

«Фигурное катание на естественном и искусственном льду — два разных вида спорта»

Юниорский Гран-при, чемпионаты и первенства России, контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны — за последние пять лет Челябинск принял пять крупнейших соревнований с участием звезд российского и мирового фигурного катания. Но мало кто помнит, что южноуральская столица уже принимала у себя аналогичный крупный турнир: в 1983 году на льду дворца спорта «Юность» прошел чемпионат СССР. В Челябинске тогда выступили сильнейшие фигуристы страны во главе с олимпийскими чемпионами — парой Александр Горшков / Людмила Пахомова.

А в это же самое время, в 1983 году, в Златоусте начала осваивать с мальчишками и девчонками азы красивого вида спорта 19-летняя Ольга Губская. Именно тогда и началась ее тренерская карьера, которая длится уже 40 лет.

— Ох, вы даже не представляете, как поначалу всем нам было тяжело — мне, родителям, ребятам... Мы же начинали заниматься фактически с нуля. На улице мороз, оденемся потеплее — и вперед: расчищать снег, заливать лед. И родители помогали, брали в руки лопаты. Конечно, нелегко было. А сейчас вспоминаешь это время с улыбкой на лице, есть в этом какая-то романтика. Это сейчас у детей хорошие условия тренировок на крытых катках, а мы занимались на естественном льду...

— ...а у него совершенно другое скольжение, температура, плотность...

— Ну да, но это не главное! Просто представьте: как освоить элементы фигурного катания, если ты одет в тулуп и шапку-ушанку? Утеплялись, как могли, чтобы не замерзнуть. Со стороны это, наверное, выглядело комично и нелепо. Но нас объединяла любовь к фигурному катанию, хотелось научиться красиво кататься, исполнять фигуры и прыжки. А инвентарь... До сих пор не понимаю, как мы могли на них не только элементы исполнять, но еще и двойные прыжки делать.

— Как вы оказались в фигурном катании? Почему решились стать тренером?

— На меня произвело большое впечатление выступление фигуристов по телевизору. Наши советские звездные пары Горшков — Пахомова и Зайцев — Роднина заставили влюбиться в этот вид спорта. Сначала какое-то время сама пробовала себя в фигурном катании, а потом решила, что стану тренером.

— К тому моменту у вас были уже какие-то знания, методики?

— Нет, не было ничего этого. Все мои познания об этом виде спорта складывались из картинки по телевизору и книг Алексея Мишина о фигурном катании. А еще помогли приехавшие в Златоуст из Омска Татьяна Васильевна Волосенкова и Наталья Ивановна Карасева. Это были молодые специалисты, только-только окончившие вуз. Они помогли дать стартовый багаж знаний, который мне пригодился в будущей тренерской работе. Уже позже стали выезжать с ребятами на соревнования, общались и обменивались опытом с коллегами из других городов. Но в целом училась в большей степени вместе со своими учениками. Они мне давали возможности расти в творческом плане. Методом проб и ошибок шли к новым успехам и победам.

— То есть на первых порах это было скорее любительское фигурное катание? О каких-то результатах в то время не могли и мечтать?

— Почему же? Я сама по натуре требовательный человек. И если уж взялась за какое-то дело, то хочу добиться в нем успеха. И учеников этому учила. Важно было видеть то, как они растут в своем мастерстве, совершенствуются. Это ведь все видно невооруженным глазом. Зато то время всех нас закалило. Многие ребята пошли по моим стопам и работают учителями по физической культуре в общеобразовательных школах и тренерами по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, Челябинске, Сатке. Ксения Житняк (Шведова) сейчас успешно работает в Челябинске. В Сатке Мария Голунова набрала группу из 60 человек, работает с ними в новом ФОКе. Вместе со мной в Златоусте занимается с детьми Ольга Наумова.

«В успехах Вероники Малышевой главную роль сыграли ее родители»

— Когда к вам пришли первые серьезные успехи?

— Рост в результатах пришел примерно десять лет назад, когда мы стали по два раза в неделю выезжать в Чебаркуль. Там появилась возможность тренироваться на крытом катке с искусственным льдом. Сразу ощутили на себе разницу — как будто другим видом спорта начали заниматься. А потом и в Златоусте построили крытый ФОК «Таганай» с искусственным льдом. В 2015 году это произошло. Ох, как же мы радовались этому событию! И после его открытия мальчишки и девчонки стали резко прибавлять в мастерстве. Только за счет появления катка мы здорово подняли свой уровень.

— Самой успешной и известной вашей воспитанницей была и есть Вероника Малышева?

— Да, она является единственной в Златоусте, кому удалось выполнить сначала норматив кандидата в мастера, а затем и мастера спорта.

— Чем она уникальна и отличается от других?

— Я связываю ее успехи с родителями, это они дали ей правильное воспитание, задали нужный вектор в развитии. Мне как тренеру очень повезло. Не всегда получается создать крепкую связь в треугольнике «спортсмен — тренер — родители». Ну и сама Вероника очень умная и хорошая девочка, в школе хорошо учится. Мы с ней 11 лет уже вместе. Она взяла свое за счет характера и трудолюбия.

— Впервые о ней всерьез заговорили в прошлом сезоне, когда Вероника несколько раз удачно выступила на этапах Кубка России.

— Возможно. «Мастерский» норматив она выполнила на Всероссийских соревнованиях памяти Ромаровского в Челябинске. Затем подтвердила его на турнире в Оренбурге. После этого она была зачислена в состав сборной Челябинской области, была включена в региональный Центр олимпийской подготовки.

— И все-таки главный ее старт состоялся в 2022 году на этапе Гран-при в Сочи, верно? Выйти в финал одиночного турнира дорогого стоит, тем более там звездная компания собралась во главе с Александрой Трусовой.

— Да, эти старты стали, пожалуй, серьезными в ее карьере. Я, к сожалению, не смогла быть в этот момент рядом с ней. А там топовые спортсменки — Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самодурова, Вероника Яметова... Уже по возвращении Вероника мне рассказывала, что немного растерялась сначала, но отчаяния не было. Я считаю, что она неплохо выступила, вошла в восьмерку сильнейших.

И еще... Выйти на такой старт девушке из региона очень сложно. За спинами девочек из Москвы и Санкт-Петербурга работают бригады тренеров и хореографов. Спортсменки с утра до вечера оттачивают свое мастерство на тренировках. А тут выходит на лед скромная девочка из Златоуста. Конечно, мы тоже на месте не сидим, работаем. И если взять боксерскую терминологию, находимся изначально в разных весовых категориях. Но стараемся выжимать из себя максимум.

— На тех соревнованиях Малышева выходила на лед после безупречного проката Трусовой. Невероятно сложно в психологическом плане взять и исполнить программу после выступления главной звезды соревнований.

— Да, психология в фигурном катании играет очень важную роль. Но надо уметь отключиться от всего. А как еще быть? Просто взять и представить, что выходишь на лед как на тренировку и вокруг никого. В этом плане мне понравилось то, как Вероника откатала свою программу после недавнего выступления в Уфе после Аделии Петросян. Я смотрела на нее, и мурашки по коже пробежали — настолько чисто и безупречно она исполнила короткую программу.

«В Челябинске хорошие тренеры и условия, но мало площадок для тренировок»

— Центры фигурного катания находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Там работают лучшие тренеры, для спортсменов созданы все условия для тренировок. Веронику Малышеву туда не приглашают?

— Нет, уже нет. Понимаете, там своя специфика и взаимоотношения в работе между тренером и учеником. Многое решают финансы. Кроме того, туда приглашают совсем еще юных талантливых мальчишек и девчонок со всей страны. Веронике 16 лет, она уже не маленькая девочка. Если и решаться на переезд, то делать это надо в 11—12 лет. И обязательно с родителями! В таком возрасте ребенок еще не готов к самостоятельной жизни, ему нужна помощь и поддержка, которую могут дать только родители.

— Однако у них своя работа, какие-то обязательства.

— Вот именно! Тем не менее, примеров таких много, когда родители ради успехов детей уезжают в другие города. И ведь есть немало наших воспитанников, которые сейчас на виду. Никита Рахманин с Кариной Акоповой являются одними из лидеров в парном катании, Александр Чмиль в Санкт-Петербурге под руководством Вероники Дайнеко, Анна Москалева и Артем Родзянов занимаются парным катанием в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной. Анна Москалева свою спортивную карьеру начинала в Златоусте в моей группе с трех лет. В девять лет она переехала с семьей жить в Челябинск и продолжила тренироваться под руководством Аллы Машкевич. Есть хорошие фигуристы в юниорском и старшем возрастах.

— То есть в Челябинской области умеют готовить хороших и сильных фигуристов?

— Конечно! В первую очередь потому, что в регионе сильный тренерский состав. Есть и хорошие условия для тренировок. Мы встречаемся с директором СШОР «Тодес» Владиславой Глазковой и мечтаем об отдельном катке для фигуристов. За последние годы в регионе открываются новые секции и школы при ФОКах, радует, что ситуация меняется в лучшую сторону. И все же льда детям, я считаю, не хватает.

— Сейчас фигуристы тренируются во дворце спорта «Юность».

— Да, их много, а лед один. Дайте детям больше льда — и они горы свернут! Тогда наши ребята будут занимать призовые места на первенствах России, достойно выступать на чемпионатах страны.

— Зато Челябинской области доверяют проводить крутые соревнования по фигурному катанию.

— И это здорово! Я привозила своих детей на юниорское Гран-при, чемпионат России. У детей глаза горят! Они смотрят на звезд, берут у них автографы, делают селфи. И после каждого турнира мы видим всплеск интереса к фигурному катанию у юных ребят. Родители приводят детей записывать в спортивную школу. Конечно, проводить такие соревнования надо. Но и не надо забывать о том, что нужно уделять внимание подготовке фигуристов, давать им возможность тренироваться в комфортное и удобное время.