В Челябинской области открылась регистрация на «Кросс нации — 2025»

Главные забеги состоятся 20 сентября в четырех городах региона

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет 20 сентября в 85 регионах страны. Присоединится к массовым состязаниям и Челябинская область. В нашем регионе основные забеги пройдут в четырех городах. Сегодня, 12 августа, стартовала регистрация на мероприятие, в котором могут принять участие все желающие, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В этом году массовые состязания будут посвящены 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Десятки тысяч любителей бега выйдут на старт легкоатлетических забегов в 85 регионах страны.

На Южном Урале главные старты запланированы в четырех городах — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Участникам предложат на выбор дистанции от 1 до 12 километров. Пройти регистрацию можно в режиме онлайн на портале «Госуслуги» до 18 сентября.





Порядок регистрации на «Кросс нации»:

1-й шаг. На портале «Госуслуги» ввести в поиске «Массовые физкультурные мероприятия» и далее выбрать «Всероссийский день бега „Кросс нации“».

2-й шаг. Выбрать регион — Челябинская область, затем нужный город: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст или Миасс.

3-й шаг. Выбрать, кого нужно записать: себя или ребенка.

4-й шаг. Подтвердить наличие медицинской справки.

5-й шаг. Выбрать дисциплину, проверить личные данные и отправить заявление.

Обращаем внимание, что для допуска к соревнованию требуется действующее медицинское заключение врача. Участие в забеге бесплатное. Подробная программа и время забегов будут опубликованы позже.

Возрастное ограничение: 0+