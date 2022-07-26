После 7-летнего перерыва в Челябинске вновь появится женская профессиональная команда по баскетболу. Клуб «Славянка» войдет в систему БК «Челбаскет» и выступит в Высшей лиге чемпионата России в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.
На сегодняшний день состав ЖБК «Славянка» находится в стадии комплектования, но уже известно, что первые предсезонные сборы девушки проведут 1 августа.
«Это очень важное и символичное событие для всего челябинского баскетбола. Команда, которая долгое время являлась флагом не только баскетбола, но и регионального спорта, но в силу разных объективных и субъективных причин закончила существование в 2015 году, в этом году возрождается», — рассказал президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.
Система «Челбаскета» выстраивает баскетбольную пирамиду. В прошлом году были созданы женские команды ДЮБЛ в Челябинске и Магнитогорске. БК «Славянка» может стать примером и местом стремления для южноуральских спортсменок.
«Хотел бы сказать слова огромной благодарности за поддержку, которую нам оказывает правительство региона и лично Алексей Леонидович Текслер в реализации этого проекта. Мы очень активно работаем с партнерами. Хорошо, что на Урале есть люди, которые помогают и понимают значимость поддержки и развития спорта, популяризации здорового образа жизни», — добавил Николай Сандаков.
Напомним, что женский профессиональный баскетбол в Челябинске появился в 1989 году. Его главным вдохновителем стал Юрий Николаевич Перминов. Специалист собрал команду перспективных девушек, с которыми стал выступать сначала в Первой лиге чемпионата страны, а с 1994 года — в Высшей лиге. Команда тогда называлась «Строитель», а с 1996 года получила название «Славянка». В 2010 году из-за финансовых проблем команда на два года прекратила свое существование, но возродилась в 2012 году, начав выступать во втором эшелоне российского чемпионата. В декабре 2014 года Юрий Перминов ушел из жизни, летом 2015 года было объявлено о расформировании БК «Славянка».
Отметим, что Российская федерация баскетбола ранее утвердила состав участников чемпионата России по баскетболу в сезоне-2022/2023. Мужские команды «Челбаскет» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск) также выступят в Высшей лиге. Их соперниками станут шесть команд.
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