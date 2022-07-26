В Челябинске объявили о возрождении баскетбольного клуба «Славянка»

Женская команда выступит в Высшей лиге чемпионата России

«Это очень важное и символичное событие для всего челябинского баскетбола. Команда, которая долгое время являлась флагом не только баскетбола, но и регионального спорта, но в силу разных объективных и субъективных причин закончила существование в 2015 году, в этом году возрождается»,

— рассказал президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

«Хотел бы сказать слова огромной благодарности за поддержку, которую нам оказывает правительство региона и лично Алексей Леонидович Текслер в реализации этого проекта. Мы очень активно работаем с партнерами. Хорошо, что на Урале есть люди, которые помогают и понимают значимость поддержки и развития спорта, популяризации здорового образа жизни»,

— добавил Николай Сандаков.