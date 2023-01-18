Были геймерами, стали спортсменами — как в Челябинске будут делать киберчемпионов

Рассказываем, как прошла первая тренировка по компьютерному спорту

В Челябинске на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ сформированы три бесплатные группы для занятий по киберспорту. В них дети 12—13 лет бесплатно не только повышают свой скилл в компьютерных играх, но и получают физическую нагрузку в плавательном бассейне. Корреспондент Первого областного побывал на одной из первых тренировок геймеров для того, чтобы узнать — чему их будут обучать и какого результата в конечном итоге хотят добиться.

В чем отличие геймеров от киберспортсменов?

Ранее мы рассказывали о том, что на базе одной из челябинских спортшкол было открыто отделение по киберспорту. И главным условием для зачисления ребят в группу являлась их хорошая физическая подготовка. Сдал вступительные экзамены по ОФП — считай себя участником уникального проекта, одного из первых в стране. К первым тренировкам по киберспорту были допущены те, кому удалось успешно сдать двигательные тесты.

«Эмоции проявлять можно, материться и ругаться — нельзя. Услышу плохие слова — буду наказывать, вплоть до отчисления. Вы будете работать на дорогостоящей технике, берегите ее. Кушать за компьютерным столом запрещается, для этого есть буфет. И главное — вы теперь в команде, помогайте друг другу, уважайте соперника и слушайтесь тренера. В таком случае мы с вами подружимся!» — провел инструкцию для группы из 10 ребят Георгий Лозгачев.

После таких слов ребята крепче вжались в стулья. Кажется, это совсем не то, что они надеялись услышать. Наверняка многие из них воспринимали первую тренировку по киберспорту как некий совместный поход в компьютерный клуб. Суровая реальность оказалась другой. Это в клубе геймеры играют в любимые игрушки, а здесь — тренировки под чутким присмотром специалиста.

«А вас можно по имени называть? Жора?» — спросил один смельчак. «Неееет! Только по имени-отчеству», — ответил Георгий Денисович деликатно, но взглядом показал, что панибратского отношения к себе не потерпит.

А затем ввел в курс дела и вкратце рассказал о том, чем и как они будут заниматься. Если коротко, то вывод из его слов можно сделать такой: это геймеры играют в компьютерные игры, а киберспортсмены тренируются, повышают свой уровень мастерства через совместные занятия. А поскольку это спорт, то правильней говорить так: здесь не играют в игрушки, а осваивают киберспортивные дисциплины. Кому-то это может показаться одним и тем же, но смысл все-таки разный.

В будни занятия в киберклассе, по выходным — в бассейне!

В большинстве своем в секцию по киберспорту записались те, кто уже имеет какой-то опыт в компьютерных играх. В этом автор строк убедился на вступительных экзаменах по физической подготовке, куда были приглашены и родители ребят. Они рассказали, что их дети повально увлечены компьютерными играми. Однако первая тренировка в киберклассе привела к неожиданному открытию. Оказалось, что не все дети знакомы с элементарными правилами работы за компьютером и уж тем более не знают, как правильно за ним сидеть. Видимо, виртуальный мир они познавали через смартфоны и игровые приставки.

Обо всем этом им здесь расскажут и обучат. А затем познакомят с пятью основными киберспортивными дисциплинами. Но только теми, которые соответствуют возрастному цензу +12 лет.

«Дома и в компьютерных клубах они могут играть в любые игры, которые им разрешают родители. У нас все строго по закону и в четком соответствии с разработанными стандартами. Мы занимаемся киберспортом, где все строго регламентировано. Именно поэтому дети у нас будут тренироваться не только в компьютерном классе, но и проходить общефизическую подготовку в плавательном бассейне», — объясняет координатор проекта Александр Беленков.

Тренировки у ребят три раза в неделю. Два занятия в киберклассе по будням — два академических часа (то есть по 1,5 часа). Здесь с ними будут заниматься два тренера — Георгий Лозгачев и Иван Поспелов. Оба, кстати, выпускники УралГУФКа. Сами являются киберспортсменами и даже участвуют в региональных соревнованиях. По субботам дети в обязательном порядке должны будут посещать плавательный бассейн. Действительно, какой же это спорт, если в нем не будет физических нагрузок?

Сначала базовые знания, затем — узкая специализация

Но о тренировках по плаванию позже, ребятам только предстоит с ними познакомиться в ближайшую субботу. А пока коротко о тех дисциплинах, которые они уже начали изучать.

Весь курс начальной подготовки по киберспорту рассчитан на четыре года. В первые два ребятам предстоит познакомиться и выйти на новый уровень мастерства в пяти базовых дисциплинах для своей возрастной категории. Причем эти дисциплины имеют свою специализацию:

— спортивный симулятор (Rocket League);

— трехмерный бой (Fortnite);

— соревновательная головоломка (HearthStone);

— боевая арена (Dota 2);

— файтинг (BrawlHalla).

«Каждая из этих игр является универсальной. То есть в ней можно повысить как свой уровень мастерства, так и получить знания и опыт, которые помогут реализовать себя в других, более „взрослых“, играх. Как и в любом виде спорта, здесь нет предела совершенству. Можно месяцами и годами оттачивать свои навыки. Но у каждого ребенка есть своя предрасположенность, невозможно во все игры играть на высоком профессиональном уровне. После того как они пройдут базовый курс подготовки, у них появится своя специализация», — объясняет Георгий Лозгачев.

Играют миллионы, выигрывают единицы

Челябинск стал вторым городом в России, в котором при муниципальной детской спортивной школе открыли отделение киберспорта. Сейчас в нем сформированы три группы по 10 человек в каждой. Именно столько рабочих мест в киберклассе. В нем «железо», то есть компьютеры и оборудование к ним, соответствует всем современным стандартам. В перспективе координаторы проекта планируют произвести донабор и увеличить количество занимающихся до 80 детей.

Инициаторами открытия такого отделения выступили начальник Управления ФКиС Администрации Челябинска Максим Клещевников и директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

«Киберспорт бурно развивается, получает широкое развитие во всех регионах страны. Но нет четких и подробных стандартов и методик, по которым можно им заниматься в муниципальных спортшколах. Все это обязательно придет в будущем. Челябинск стал своего рода первопроходцем. Да, идти по непротоптанной дорожке сложней, но мы знаем, к чему хотим прийти. В конце пути хотим видеть успешных ребят, которые могут в разумных пределах тратить свое время для достижения желаемого результата», — отметил Вадим Эрлих.

В 2016 году киберспорт в России признан самостоятельным видом спорта. Ежегодно проводятся множество коммерческих и официальных турниров с солидным призовым фондом. На мировых чемпионатах профессиональные спортсмены зарабатывают миллионы долларов. Еще свеж в памяти феерический успех команды Team Spirit с Ярославом Найденовым из Златоуста. В октябре 2021 года россияне выиграли неофициальный чемпионат мира и заработали 18,2 миллиона долларов.

Но в киберспортивные дисциплины играют миллионы людей по всему миру, а подобных результатов достигают единицы. Об этом должны помнить родители, если надеются, что киберспорт принесет их детям солидные гонорары за победы. Важной мотивационной составляющей для ребят должны стать умение работать в команде, развивать свои навыки и поступательно двигаться вперед. А сделать это проще, если у тебя есть системный подход к тренировкам, опытный наставник и друзья-единомышленники.

...Мой сын занимался гимнастикой, легкой атлетикой и дзюдо. По различным причинам в них он не задержался. Сегодня я увидел в его глазах огонь. И теперь почти уверен, что киберспорт для него всерьез и надолго...