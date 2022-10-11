В новом сезоне мини-футбольного первенства России выступят два клуба из Челябинской области. В первом туре, который пройдет с 14 по 16 октября в Копейске, выступят местный клуб «Сигма-К» и челябинский «Южный Урал», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тур нового сезона первенства России по мини-футболу пройдет в копейском ФОКе имени Э. Б. Булатова, который открыли в мае этого года. Ранее в нем прошел Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Семена Хохрякова. Участие в первом туре примут копейский «Сигма-К» (Копейск), МФК «Глазов» (Глазов), «Южный Урал» (Челябинск), «Новая Генерация» (Сыктывкар) и «Ухта-Д» (Ухта).

Полное расписание первого тура:

14 октября — пятница
16:00 «Южный Урал» — «Новая Генерация»
18:00 «Сигма-К» — «Ухта-Д»

15 октября — суббота
14:00 «Южный Урал» — МФК «Глазов»
16:00 «Сигма-К» — «Новая Генерация»

16 октября — воскресенье
14:00 «Южный Урал» — «Ухта-Д»
16:00 «Сигма-К» — МФК «Глазов».

Отметим, что в прошлом сезоне копейский коллектив не смог пробиться в плей-офф, а челябинский клуб выбыл в первом раунде турнира — в 1/8 финала наша команда уступила МФК «Ростов» в серии до двух побед.