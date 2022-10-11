Два южноуральских мини-футбольных клуба выступят в новом сезоне первенства России

Первый тур пройдет в Копейске с 14 по 16 октября

В новом сезоне мини-футбольного первенства России выступят два клуба из Челябинской области. В первом туре, который пройдет с 14 по 16 октября в Копейске, выступят местный клуб «Сигма-К» и челябинский «Южный Урал», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Первый тур нового сезона первенства России по мини-футболу пройдет в копейском ФОКе имени Э. Б. Булатова, который открыли в мае этого года. Ранее в нем прошел Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Семена Хохрякова. Участие в первом туре примут копейский «Сигма-К» (Копейск), МФК «Глазов» (Глазов), «Южный Урал» (Челябинск), «Новая Генерация» (Сыктывкар) и «Ухта-Д» (Ухта).



Полное расписание первого тура:



14 октября — пятница

16:00 «Южный Урал» — «Новая Генерация»

18:00 «Сигма-К» — «Ухта-Д»



15 октября — суббота

14:00 «Южный Урал» — МФК «Глазов»

16:00 «Сигма-К» — «Новая Генерация»



16 октября — воскресенье

14:00 «Южный Урал» — «Ухта-Д»

16:00 «Сигма-К» — МФК «Глазов».



Отметим, что в прошлом сезоне копейский коллектив не смог пробиться в плей-офф, а челябинский клуб выбыл в первом раунде турнира — в 1/8 финала наша команда уступила МФК «Ростов» в серии до двух побед.

