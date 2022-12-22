Участники боксерского шоу в Челябинске выступят в медийном взвешивании

Обязательная процедура предваряет поединки бойцов

Звезды профессионального бокса уже в Челябинске. Сегодня, 22 декабря, они впервые встретятся лицом к лицу и примут участие в медиавзвешивании перед тем, как выйти завтра на ринг дворца спорта «Юность» на вечере профессионального бокса, в рамках которого запланированы 10 поединков.

Все участники предстоящих поединков уже прибыли в Челябинск, разместились в гостинице и провели первые тренировки. Сегодня они впервые увидят друг друга лицом к лицу на традиционной процедуре медиавзвешивания, дадут первые комментарии о предстоящих поединках представителям СМИ.

Готовятся к большому и значимому событию в карьере и три южноуральских боксера, представляющих промоутерскую компанию «УралБоксПромоушн», — Максим Стахеев, Андрей Стоцкий и горячий кубинский парень Мигель Байона.

Любители и эксперты бокса в предвкушении двух главных противостояний предстоящего события. В них двум опытным и титулованным российским бойцам, Дауду Кельбиханову и Владу Туйнову, будут противостоять Хасан Юсефи из Ирана и бразилец Джонатан Оливейра соответственно. С большим интересом ожидается и выход на ринг двухкратной чемпионки мира, призера Олимпийских игр Софьи Очигавой. Ее соперницей станет неуступчивая Хаппи Дауди из Танзании.

Не пропустите большое событие в мире профессионального бокса! Оно пройдет 23 декабря в челябинском дворце спорта «Юность. Начало — в 19:00.

Организаторами мероприятия выступят промоутерская компания Pravda совместно с «УралБоксПромоушн» при поддержке Федерации бокса Челябинской области.

Вечер профессионального бокса. Челябинск, 23 декабря. ДС «Юность», 19:00. Файт-кард:

10. Хасан Юсефи (Иран) vs Дауд Кельбиханов (Россия).

9. Джонатан Оливейра (Бразилия) vs Влад Туйнов (Россия).

8. Делавар Рамезанпур (Индия) vs Виталий Кудухов (Россия).

7. Хаппи Дауди (Танзания) vs Софья Очигава (Россия).

6. Денис Царюк (Россия) vs Андрей Стоцкий (Россия, Челябинск).

5. Шохруз Рахимов (Россия) vs Басир Абакаров (Россия).

4. Арслан Магомедов (Россия) vs Александр Иванов (Россия).

3. Фериче Машаури (Танзания) vs Фируза Шарипова (Казахстан).

2. Фонкоу Сох (Россия) vs Мигель Байона (Куба, Челябинск).

1. Андрей Кирин (Россия) vs Максим Стахеев (Россия, Челябинск).

Возрастное ограничение: 16+