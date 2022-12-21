В Челябинске пройдет мастер-класс с чемпионом мира по боксу

Марк Петровский проведет тренировку с боксерами сборной Челябинской области

В челябинском дворце спорта ЮУрГУ 23 декабря в 13:00 пройдет тренировка с чемпионом мира по боксу 2021 года Марком Петровским. Заслуженный мастер спорта совместно с боксерами сборной Челябинской области проведет мастер-класс для студентов, сообщает региональный Минспорт.В тренировке примут участие четырехкратный чемпион России Эдмонд Худоянпризер чемпионата России Алексей Киселев, призер чемпионата России Ахмадшох Махмадшоев и чемпион России среди студентов Тамерлан Касымов.Добавим, что звезды российского и мирового профессионального бокса выступят на турнире в Челябинске. Бои пройдут 23 декабря во дворце спорта «Юность».