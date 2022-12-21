В челябинском дворце спорта ЮУрГУ 23 декабря в 13:00 пройдет тренировка с чемпионом мира по боксу 2021 года Марком Петровским. Заслуженный мастер спорта совместно с боксерами сборной Челябинской области проведет мастер-класс для студентов, сообщает региональный Минспорт.
В тренировке примут участие четырехкратный чемпион России Эдмонд Худоян
призер чемпионата России Алексей Киселев, призер чемпионата России Ахмадшох Махмадшоев и чемпион России среди студентов Тамерлан Касымов.
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