/ Челябинцы первыми увидят премьеру блокбастера «Черная пантера» в формате IMAX

«Первый областной» разыгрывает две пары пригласительных на спецпоказ.

Фанаты комиксов готовятся к очередной премьере от студии MARVEL. Экранизация комикса «Черная пантера» выходит в российский прокат 26 февраля. Челябинцы смогут увидеть картину раньше федеральной премьеры. Первые сеансы в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» пройдут 22 февраля.

Картина будет доступна к просмотру в премиальном формате IMAX с 22 февраля, за 4 дня до широкого проката во всех кинотеатрах России. Весь фильм будет специально отформатирован и представлен с расширенным соотношением сторон 1:9:1. Это означает, что только в кинотеатрах IMAX зрители смогут увидеть на 26% больше изображения, чем в стандартных кинозалах, а значит еще больше зрелищности, максимального погружения и незабываемых впечатлений от формата IMAX. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе сети кинотеатров.

Премьерный показ нового фильма по мотивам вселенной MARVEL состоится 21 февраля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК». С 22 февраля картина в расширенном формате выйдет в прокат.

«Первый областной» разыгрывает два пригласительных на показ. Для этого нужно правильно ответить на вопрос и написать свой вариант в комментариях под этой новостью.

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