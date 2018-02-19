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/ Челябинцы первыми увидят премьеру блокбастера «Черная пантера» в формате IMAX

Челябинцы первыми увидят премьеру блокбастера «Черная пантера» в формате IMAX

«Первый областной» разыгрывает две пары пригласительных на спецпоказ.
сегодня в 17:21
  |  Культура

Фанаты комиксов готовятся к очередной премьере от студии MARVEL. Экранизация комикса «Черная пантера» выходит в российский прокат 26 февраля. Челябинцы смогут увидеть картину раньше федеральной премьеры. Первые сеансы в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» пройдут 22 февраля.

Картина будет доступна к просмотру в премиальном формате IMAX с 22 февраля, за 4 дня до широкого проката во всех кинотеатрах России. Весь фильм будет специально отформатирован и представлен с расширенным соотношением сторон 1:9:1. Это означает, что только в кинотеатрах IMAX зрители смогут увидеть на 26% больше изображения, чем в стандартных кинозалах, а значит еще больше зрелищности, максимального погружения и незабываемых впечатлений от формата IMAX. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе сети кинотеатров.

Премьерный показ нового фильма по мотивам вселенной MARVEL состоится 21 февраля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК». С 22 февраля картина в расширенном формате выйдет в прокат.

«Первый областной» разыгрывает два пригласительных на показ. Для этого нужно правильно ответить на вопрос и написать свой вариант в комментариях под этой новостью.
Как связан с баскетболом главный злодей фильма?

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Комментарии

Ринар
20:18, 19.02.2018
В честь хорошего человека Майкла.
Полина
19:36, 19.02.2018
Майкл Б. Джордан назван в честь известного баскетболиста
Рита
19:29, 19.02.2018
Актера назвали в честь Майкла Джордана!
Рустам
19:25, 19.02.2018
Актер Майкл Б. Джордан назван в честь одного из великих баскетболистов- Майкла Джордана
Дмитрий
19:24, 19.02.2018
Майкл Б. Джордан назван в честь известного баскетболиста
Игорь
19:20, 19.02.2018
Майкл Б. Джордан был назван в честь баскетболиста Майкла Джордана
Игнат Невезухин
17:28, 19.02.2018
Актера зовут Майкл Джордан, как и великого баскетболиста. У него, кстати, др позавчера был

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