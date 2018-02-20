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/ Майк Тайсон обучит боксу челябинцев в спарринге с Костей Цзю

Майк Тайсон обучит боксу челябинцев в спарринге с Костей Цзю

На мастер-класс зовут юных спортсменов.
сегодня в 11:55
  |  Спорт

О приезде известного боксера Майка Тайсона в Челябинск говорит весь город. Изначально предполагалось, что титулованный спортсмен посетит «Бои в клетке» и станет свидетелем поединка российского бойца Ивана Штыркова и поляка Марчина Лазарса. Однако американский боксер согласился также встретиться с маленькими челябинцами, чтобы провести мастер-класс. В спарринге с ним окажется Костя Цзю.

Увидеть вживую титулованных гостей и стать частью мастер-класса могут все желающие, вне зависимости от уровня спортивной подготовки и вида спорта. Для этого юным спортсменам необходимо иметь при себе спортивную форму и сменную обувь и заранее приехать на место проведения мероприятия, переодеться в специально предусмотренных раздевалках и быть в полной боевой готовности в 13.30. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия RCC Boxing Promotions.

Мастер-класс пройдет 24 февраля во дворце спорта «Метар-Спорт» в 13:30. Здание расположено по адресу улица Черкасская, 15, в Металлургическом районе.

Билеты на бои уже поступили в продажу. Приобрести их можно в кассах Ледовой арены «Трактор», в интернете — через федеральную сеть kassir.ru, а также в точках продаж билетов kassir.ru.

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